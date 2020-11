Vålerenga-stjernen forlater klubben for å prioritere familien: – Det har vært tøft

Sherida Spitse (30) er tapt for Vålerenga etter sesongen. Nå har hun én stor drøm for avslutningen.

Sherida Spitse har spilt i Vålerenga de tre siste sesongene. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Viljam Brodahl Aftenposten

INTILITY ARENA: For nest siste gang takket hun de fremmøte på Vålerengas hjemmearena.

«Det finnes bare én Sherida Spitse», runget det i retur.

Hun hadde nettopp sendt Vålerenga til NM-finalen nærmest på egen hånd. To mål og én målgivende pasning var nok til å feie Avaldsnes av banen i søndagens oppgjør.

Men snart er hennes Norge-eventyr over. Nå gjenstår det kun én hjemmekamp i serien og selve cupfinalen på Ullevaal stadion for 30-åringen.

– I det første året mitt endte vi på 6.-plass i serien, andre året på 2.-plass. Nå kan vi spille for seriegull og cupgull. Det er fantastisk. Jeg ønsket å hjelpe klubben til toppen, og nå er vi her, forteller hun til Aftenposten.

– Har vært tøft

Nå er det klart at hun forlater Oslo-klubben for å flytte hjem til familien i Nederland. Det har vært vanskelig å bo i et annet land enn barna og kona. Koronapandemien har gjort det omtrent umulig for henne å besøke familien.

– I år har det vært tøft å være her i Oslo når familien har vært i Nederland. Men jeg sa til familien: «Bare dra til Nederland, så skal jeg avslutte dette på en god måte», forteller hun.

Neste år skal hun spille for tradisjonsrike Ajax. Spitse er en av de beste spillerne Toppserien har sett noensinne. Hun er EM-vinner og har 180 landskamper for stormakten Nederland.

Det er hennes tredje sesong i Vålerenga. Tidligere har hun tre år bak seg hos rivalen LSK Kvinner. Tiden i Norge beskriver hun som «fantastisk». Hun forstår journalistene i pressesonen som stiller spørsmålene på norsk, før hun svarer på perfekt engelsk.

Fakta Sherida Spitse Fra: Nederland Alder: 30 år Klubb: Vålerenga siden 2018 (klar for Ajax etter sesongen) Tidligere klubber: Heerenveen, Twente, LSK Kvinner Meritter: 180 landskamper for Nederland, vunnet Toppserien og cupen tre ganger med LSK Kvinner, vant EM i 2017 Les mer

Kan sette det perfekte punktum

Nå er hun på vei mot den optimale avslutningen. I tillegg til å spille NM-finale mot gamleklubben LSK Kvinner 13. desember, ligger Vålerenga an til å vinne Toppserien.

Før hjemmekampen mot Arna-Bjørnar 6. desember leder laget på målforskjell foran Rosenborg.

– Eli Landsem (sportssjef for Vålerenga journ.anm.) sa at hun ville ha meg her til slutten av sesongen. Det forstår jeg. Så jeg har valgt å gå 100 prosent inn for en god avslutning. Det går bra foreløpig, synes jeg, sier hun og smiler.

Sherida Spitse og Vålerenga stormer mot serie- og cupgull. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Beste spilleren jeg har sett

Trener Jack Majgaard Jensen er full av lovord om kapteinen.

– Det er den beste spilleren jeg har sett. Uansett om det er ett minutt igjen av kampen så går hun inn i sklitaklinger. Hun er en så stor vinner og har enorm «passion», sier han.

Synne Jensen kan ikke være mer enig. Den norske landslagsspilleren har fått studere Spitse på kloss hold.

– Det er selvfølgelig synd at hun forlater oss. Vålerenga mister en profil og en veldig viktig spiller. Hun er autoritær i spillestilen og styrer skuta, konstaterer den norske landslagsspilleren.

Samtidig har den danske treneren også skumle planer for Vålerenga uten sin store stjerne. Han ser lovende på fremtiden til Oslo-klubben.

– Alt har en ende. Etter en ende kommer det en ny start. Vi kan ikke tenke på det. Sherida skal ha mulighet for å komme hjem om hun ønsker, og det støtter vi henne i. Vi skal selv klare oss uten Sherida.