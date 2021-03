Riiber sjanseløs mot Johannes (19) – sølv til VM-kongen

OBERSTDORF/OSLO (VG) Jarl Magnus Riiber (23) gikk for gull, men luken til Johannes Lamparter ble for stor. VMs gullgutt tok sølv for første gang i Oberstdorf.

Johannes Lamparter (19) hadde en luke på 37 sekunder ned til Jarl Magnus Riiber ut fra start.

Østerrikeren er ingen lettvekter i sporet, og dunket til fra første stavtak. Nordmannen skulle ikke få noe gratis, og det krevde noe helt spesielt for å hente inn forspranget.

Likevel holdt kombinertsjef Ivar Stuan sin egen elev som favoritt, og ute på andrerunden hadde Riiber hentet Akito Watabe, som lå på 2.-plass etter hopprennet. Sammen fortsatte de jakten på Lamparter.

For å ta gull måtte Riiber forbi Watabe, men det norske håpet ble liggende i ryggen på japaneren.

– Det er et signal om at han ikke føler seg helt i 100. Lamparter durer på og har troen på dette. Jeg er redd for at toget går, sa Fred Børre Lundberg hos NRK.

Riiber forlot aldri ryggen til Watabe – før helt på slutten. Han rykket fra inn mot stadion og tok sølvet.

Riiber har hatt et strålende mesterskap så langt med gull i normalbakken og lagkonkurransen. Norge hadde aldri vunnet dagens øvelse tidligere, hvor hopp i stor bakke etterfølges av langrenn.

Jarl Magnus Riiber tangerte Fred Børre Lundberg i antall VM-medaljer med dagens sølv. De har begge vært på pallen seks ganger, men Riiber har til gjengjeld ett gull mer.

Bjarte Engen Vik er fremdeles tidenes mestvinnende nordmann med seks gull og ti VM-medaljer totalt sett.