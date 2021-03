NFF-styret vil utsette Qatar-avgjørelse til 20. juni

Styret i Norges Fotballforbund vil avholde et ekstraordinært fotballting for å diskutere Qatar-boikott den 20. juni. Men det forutsetter at de ikke blir nedstemt på søndagens ordinære ting.

Terje Svendsen med NIF-president Berit Kjøll bak. Foto: Frode Hansen

– Vi ønsker at realitetsbehandlingen skal foregå på et ekstraordinært ting. Vi vil sette ned et bredt sammensatt utvalg som skal vurdere saken i tre måneder, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Fredag hadde NFF-styret et møte der de bestemte at 20. juni er en passende dato for et ekstraordinært fotballting. NFF har blitt advart om at det er for lenge å vente til høsten, senest av VG-kommentator Leif Welhaven.

– Betyr dette at det ikke blir noen Qatar-debatt på søndagens fotballting?

– Jo, jeg regner med at det blir det. Men vi ønsker altså å utsette realitetsbehandlingen til rett før sommerferien. Vi har også hatt et ønske om et fysisk møte, men det har vi selvfølgelig ingen garanti for at det blir.

– Men det kan bli avgjørelse allerede førstkommende søndag?

– Ja, men vi mener at det å behandle saken ut fra et benkeforslag søndag, ikke vil være en forsvarlig saksbehandling. Derfor ønsker vi å sette ned utvalget - med representanter for ulike syn - som skal vurdere dette inn mot et ekstraordinært ting den 20. juni.

– Da vil det bli flere kvalifiseringskamper før avgjørelsen tas?

– Ja, men noen fotballkamper i mellomtiden kan ikke avgjøre dette spørsmålet. Vi vil behandle saken etter gode saksforberedelser og en god konsekvensutredning og forutsetter at tinget søndag slutter seg til det.

Etter lovene kan et ekstraordinært ting om Qatar-saken innkalles av NFF-styret, en tredjedel av kretsene, en fjerdedel av delegatene på siste ting, idrettstinget eller idrettsstyret.

Tromsø IL fikk snøballen til å rulle. De ba NFF om å boikotte et fotball-VM i Qatar, etter at de mente at dialog ikke hadde nok effekt. Etterpå har Strømsgodset, Viking, Odd, Brann og Vålerenga støttet Tromsø sitt forslag. Også et klart flertall av Rosenborg-medlemmene stemte for boikott.

En kartlegging som VG har gjort viser at 14 av 16 supporterklubber støtter Qatar-boikott. Nær samtlige fotballkretser ber om utsettelse av Qatar-spørsmålet.