Lillebror Klæbo med brudd i tåen etter VM-dramaet: – Mye frustrasjon

Ola Høsflot Klæbo (19) mistet besinnelsen etter at storerbror Johannes ble disket på femmila, men tar det hele med godt humør.

HØYE TOPPER: Ola og Johannes Høsflot Klæbo sammen under en treningsøkt på Geitfjellet i Trondheim i 2019. Foto: Privat

– Den har sett sine bedre dager, ler 19-åringen da VG spør hvordan det går.

Ola Klæbo sier at han ikke har noe annet valg enn å ta det med godt humør, men beskriver en følelsesmessig berg- og dalbane da han så storebrorens etterlengtede femmilsgull bli fratatt etter målgang.

Johannes Høsflot Klæbo var først over målstreken, men ble diskvalifisert fordi rennjuryen mente han forstyrret russiske Aleksandr Bolsjunov i innspurten. Russerens stav gikk i to og han ble nummer tre i mål.

– Det var jo en litt surrealistisk opplevelse. Det var enormt mye glede da han gikk over mål, så tok det ikke lang tid før vi hørte at situasjonen ble revurdert. Det var lange minutter før vi fikk noe svar, forteller Klæbo.

– Jeg satt med høy puls og ventet. Jeg vet hvor mye den øvelsen og den distansen har betydd for ham. Han gikk sitt livs beste løp og det er utrolig kjedelig når det skjer noe som det der, sier Klæbo.

Frustrasjonen gikk utover en branndør. På Instagram har 19-åringen lagt ut et bilde av ham selv på krykker, med skinne på foten og en vedlagt skaderapport.

«Sint i går da bror mistet gullet på femmila og han sparket hardt mot ei dør. Nå smerter og hevelse fra grunnledd stortå og opp mot vrist. Greier ikke å belaste og har lånt seg krykker».

I starten lindret adrenalinet på smertene, men han kjente raskt at noe var galt. Det viste seg å være brudd. Nå venter fire uker med krykker og skinne.

– Det var egentlig en liten blanding av at jeg ble veldig lei meg og at det var mye adrenalin i kroppen. Jeg trengte å få litt frustrasjon, sier han.

Hendelsen fikk i det minste frem smilet hos storebroren som han ikke har sett på tre måneder.

– Jeg sa ingenting om det før dagen etterpå. Det var mye frustrasjon og han var veldig lei seg etterpå. Jeg sendte en snap morgenen etterpå at «sånn kan det gå». Han gjorde ikke noe annet enn å flire. Han spurte meg om det var verdt det.

– Hvordan har Johannes det nå?

– Etter forholdene tar han det bra. Jeg er imponert over hvor behersket og rolig han har vært. Innvendig vet jeg ikke hvor bra han føler det, men alle kan vel tenke seg det. Når man har jobbet for det hele livet så er det noe sånt.

Alt håp er imidlertid ikke ute. Norges Skiforbund har anket diskingen til Det internasjonale skiforbundet (FIS). De mener ikke trønderen gjorde noe galt i kollisjonen med Aleksandr Bolsjunov.

– Vi sitter fortsatt og krysser fingrene for at han skal få det gullet tilbake. Jeg tror jo for hans del at det ikke vil bli det samme å få gullet i posten. Han mistet hele følelsen av å ha gått et enormt bra skirenn, sier lillebror Klæbo – og legger til:

– Uansett om han ble nummer én, to eller tre ville det alltid vært en av hans aller beste skirenn. Det er kjedelig å se at han ikke får kjent på de følelsene som kunne ha vært der.