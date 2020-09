Dommeren snøt Graham Hansen for drømmemål: – Jeg trodde det var en aprilspøk

Caroline Graham Hansen fikk scoringen annullert. Så måtte hun hjelpes av banen med skade.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Graham Hansen på vei mot benken etter skaden. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Odd Inge Aas Journalist

Norge-Wales 1–0

ULLEVAAL STADION: Norge er mer eller mindre klar for EM sommeren 2022, etter at Wales ble slått på nasjonalarenaen. Kun en helt utenkelig totalkollaps i de tre siste kampene kan hindre nok et norsk mesterskap. Kampen bar preg av at landslaget ikke har spilt kamper siden mars. Den fikk en ekstra skygge kastet over seg da banens klart beste spiller, Caroline Graham Hansen, ble liggende og vri seg i smerte. Hun måtte hjelpes av banen og byttes ut.

Skaden oppsto trolig da hun driblet seg gjennom nesten hele det walisiske laget etter 64 minutter. Hun lå lenge på gresset da etter en takling, men spilte videre. Fem minutter senere var det imidlertid slutt. Barcelona-spilleren gikk i bakken uten at noen gulkledde var i nærheten av henne. Det medisinske støtteapparatet hjalp henne utover sidelinjen.

Der gjorde 25-åringen et kort forsøk for å se om foten holdt, men signalet til trenerbenken var at hun måtte byttes ut.

Etter kampen sa hun at det var smerter i området rundt akillesen og leggen som gjorde at hun måtte kaste inn håndkleet.

Dermed ble hennes andre kamp på Ullevaal, og hennes 85. for landslaget, på ingen måte slik hun hadde drømt om.

Graham Hansen med ispose rundt ankelen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Etter en time dundret Graham Hansen ballen i mål fra over 20 meter, etter et av hennes karakteristiske raid. Assistentdommeren vinket imidlertid for offside. Reprisene viste at Lisa-Marie Karlseng Utland var i offside, men det var svært vanskelig å forstå hvorfor dommerne mente at hun var til noe som helst hinder for en noe feilplassert walisisk keeper.

– Jeg trodde først det var en aprilspøk, det var det ikke. Det er jo synd. Jeg så keeperen hele tiden, og hun så meg. Jeg vet ikke hvorfor hun mente at Lisa forstyrret keeperen, sa hun etter kampen.

Graham Hansen ble snytt for mål, og like etterpå ble hun altså skadet.

Caroline Graham Hansen ligger nede. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Innlegg rett i mål

Norge vant, men ellers var det lite som fungerte. Mot slutten av kampen ble gjestene dessuten snytt for straffespark, da ballen spratt opp i hånden til Maren Mjelde. Gjestene brant også en stor sjanse.

Akkurat som det meste lugget for herrelaget mot Østerrike på samme bane for noen uker siden, var det lite flyt i spillet til de norske kvinnene. Feilpasningene var mange, spillerne brukte for mange touch, og ved et par anledninger var det kun flaks som gjorde at Wales ikke straffet norsk slurv med mål.

Det var litt symptomatisk for kampen at det upresist innlegg som sendte Norge i ledelsen. Det så iallfall ut som det var det Guro Reiten prøvde på etter 28 minutter. I stedet for å finne en norsk pannelugg, dalte ballen i nettet bak målvakt Laura O’Sullivan. Hun prøvde å bokse ballen over mål, men bommet helt.

– Begge deler, svarte Reiten med et smil, da hun ble spurt om det var et godt skudd eller et dårlig innlegg.

Reiten og Graham Hansen fikk ved en rekke anledninger lov til å ta korte hjørnespark, og waliserne sendte utrolig nok bare en forsvarer ut for å gi duoen motstand. Dermed fikk de to lett match. Det var også slik målet kom.

– Vi var ganske langt unna det nivået vi har holdt i lang tid, sa trener Martin Sjögren etter kampen. Han mente det først og fremst var det norske laget som gjorde at kampen ble som den ble.

Graham Hansen forsto lite da målet hennes ble annullert. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Tilbake på Ullevaal

«Mine damer og herrer, da tar vi vel imot Wales og Norge», sa speakeren før lagene kom ut på banen. Problemet var selvsagt at det ikke var noen på tribunene til å ønske lagene velkommen. Pandemien har satt en effektiv stopper for den slags.

Både Ja, vi elsker og fotballens nasjonalsang ble spilt før kampstart. I sistnevnte ble det fortsatt sunget om «våre beste menn», som «drar ut i strid igjen». Hovedbudskapet sto uansett fast. Her gjaldt det å gi Alt for Norge.

Det hører til sjeldenhetene at de norske førstedamene slipper til i sportens storstue.

De forrige anledningene var i 2013 og 2016.

Det norske støtteapparatet hjelper Caroline Graham Hansen på beina. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I store deler av kampen var det Graham Hansen som skapte det som var å snakke om av norske sjanser og godt spill.

Et par gode skuddforsøk i første omgang traff imidlertid enten den walisiske blokken, eller ved en anledning lagvenninne Utland. Et par gode innlegg ble ikke tatt godt nok vare på foran mål.

Amalie Eikeland burdet doblet ledelsen ti minutter før pause, men skuddet etter en god norsk kontring føk utenfor.

Norge vant og skal spille EM i England. Der må spillet være på et helt annet nivå enn hva som var tilfelle på Ullevaal.