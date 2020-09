«Snakk om å svare på tiltale, Berntsen»

Viking-trener Bjarne Berntsen har nok en gang bevist at han kan lede laget ut av motgang og til suksess. Fem strake seirer og farvel til bunnstriden er imponerende. Foto: Jon Ingemundsen

KOMMENTAR: For en drøy måned siden skrev jeg at tiden var i ferd med å renne ut for Bjarne Berntsen. Det var den så absolutt ikke.