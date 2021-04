Sagosen jakter gull i norsk Bundesliga-drama

Dramaet om Bundesliga-tittelen i håndball fortsetter med seks nordmenn involvert. Sander Sagosen leverte seks mål da Kiel sikret to nye poeng torsdag kveld.

LEVERTE IGJEN: Sander Sagosen med seks nye scoringer for Kiel torsdag. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Kiel vant 32–26 på bortebane mot Melsungen mens Flensburg-Handewitt slo Eulen Ludwigshafen 35–29 på hjemmebane. Tittelracet fortsetter frem til serieslutt i slutten av juni.

De fire nordmennene i Flensburg ligger fortsatt ett poeng foran Kiel. De sikret serieledelsen ved å slå Kiel hjemme i Flens Arena i slutten av mars. Christian O’Sullivan og Magnus Gullerud i Magdeburg ligger på 4. plass i god posisjon til å å kjempe om bronsen. Men det skal skje mye om de blander seg inn i gullkampen.

Sander Sagosen startet forsiktig i Melsungen, men kom etter hvert i siget sammen med Domagoj Duvnjak og resten av det stjernespekkede Kiel-mannskapet med Danmark-keeper Niklas Landin som sikker sisteskanse med en redningsprosent på 34. Harald Reinkind bidro med en scoring.

Kiel har allerede vunnet to titler denne sesongen: Super Cup og Champions League. Sagosen var sentral i begge finaler.

– Titler er det vi blir målt på. Vi må ikke vinne så mye for at sesongen skal være godkjent. Men jeg drømmer om fire-fem titler i denne unike sesongen, sa Sagosen til VG sist høst.

Kiel ble i fjor ble tilkjent Bundesliga-gullet etter at kampene ble stoppet på grunn av pandemien.

Flensburg vant tittelen i både 2018 og 2019.

I kveldens kamp scoret Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen begge fire mot svakt plasserte Ludwigshafen. Flensburg vant sin 50. strake seriekamp på hjemmebane.

Magnus Jøndal kom ikke på scoringslisten. Også Torbjørn Bergerud spiller i klubben. Etter sesongen forlater landslagskeeperen Tyskland og skal spille for GOG i Danmark.

Begge de to «norske» klubbene henger også med i Champions League. Der møter Sagosen og Kiel hans gamle lagkamerater i Paris Saint-Germain Handball i mai, mens Flensburg skal opp mot danske Aalborg i kvartfinalen.

Sander Sagosens femte mulighet for en tittel ligger i den tyske cupen. Kiel er klare for semifinalen og stiller som klar favoritt i finalehelgen i juni. Her er Flensburg utslått.

Etter det store tittelracet får de norske landslagsspillerne fri til 8. juli. Da samles den norske OL-troppen for å gjøre de siste forberedelsene til Tokyo. Norge deltar for første gang på 49 år på herresiden i OL.

Christian Berge skal etter planen ta med seg Sagosen & co. til to EM-kvalikkamper i Latvia i neste uke. Norge avslutter kvalifiseringen med «hjemmekamp» mot Italia 2. mai, men denne kampen spilles på grunn av innreisekarantenen ikke i Norge.