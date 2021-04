Solbakken junior hardt rammet av korona: – En smell

BEKKESTUA (VG) Markus Solbakken (20) har vært gjennom et «brutalt» sykdomsforløp etter overgangen fra HamKam til Stabæk og jobber nå for å tilrive seg en plass i startelleveren til serieåpningen.

«ARENA BEKKESTUA»: Markus Solbakken er i ferd med å bygge seg opp fysisk foran sin første sesong med Stabæk i Eliteserien. Foto: Joachim Baardsen, VG



20-åringens rappe føtter, spilleforståelse, teknikk og overblikk skal forhåpentligvis bidra til å gi Stabæk en ekstra dimensjon sentralt i banen denne sesongen. Etter flere år i 1. divisjon for HamKam ønsker landslagssjef Ståle Solbakkens sønn nå å dominere i Eliteserien – men først må han kvitte seg med ettervirkningene av covid-19.

Sist måned ble et tosifret antall spillere rammet av et utbrudd i Stabæk-garderoben. Først forrige uke var Solbakken tilbake i full trening. Midtbanespilleren sto derfor over forrige helgs treningskamp mot Sarpsborg 08.

– Det var ganske brutalt. Jeg var sengeliggende og hadde nesten alt av symptomer. Det var en smell. Man blir påvirket fysisk. Det har jeg merket etter at jeg har kommet ut på treningsfeltet igjen. Kroppen har ikke fungert optimalt, forteller Solbakken til VG.

SENTRAL: Markus Solbakken har tidvis dominert voldsomt på midtbanen for HamKam i 1. divisjon. Foto: Fredrik Hagen, NTB

– Blir viktig

Solbakken forteller at han var «ganske syk» i fem-seks dager, men at det ikke skal prege ham fremover. Han har i tillegg måtte bruke tid på å lege opererte tånegler.

Nå jobber derimot den dynamiske midtbanemannen med å bygge opp formen til karrierens første sesong i Eliteserien, hvor pappa Ståle spilte for både HamKam og Lillestrøm.

Trener Jan Jönsson (60) ser frem til å ha Solbakken 100 prosent kampklar.

– Han har vært gjennom corona og noen tær som er operert, men nå er han på gang igjen. Han blir viktig og nyttig sentralt. Han er en bra spiller som har vokst både fysisk og som spiller det siste året. Han har potensial til å ta for seg, sier Jönsson til VG.

Svensken har i tillegg typer som Sammy Skytte (24) og Tortol Lumanza (27) som ønsker å bekle en av de sentrale midtbaneplassene. Sannsynligvis kan alle tre spille samtidig, med Skytte i en fremskutt rolle. Også talentfulle Kaloyan Kostadinov (18) vil trolig få mye spilletid —med typer som Magnus Lundal (21) og Kristian Bernt Torgersen (17) også inne i bildet.

SER MOT SERIESTART: Stabæk-trener Jan Jönsson avbildet på Bekkestua. Foto: Joachim Baardsen, VG

Drømmer om utlandet

Solbakken var ettertraktet før overgangen til Stabæk. Nå trives han i sin nye klubb. Han beskriver det som noen steg opp fra hverdagen i HamKam.

– Det som var avgjørende, var at Stabæk er en veldig fin klubb hvor unge spillere får sjansen. Dette er noe jeg har hatt lyst til. Målet mitt er å spille så mye som mulig, vise meg frem og få en god sesong. Jeg føler Stabæk er en bra klubb for meg nå, forteller 20-åringen.

– Hva er drømmen på sikt?

– Drømmen på sikt er å komme meg til utlandet, til en topp fem-liga. Det vil være det store målet, men akkurat nå prøver jeg bare å ha fokus på å komme meg inn på laget her og gjøre gode kamper for Stabæk.

Tenker ikke på landslaget

Hvis han fortsetter utviklingen, noe han har gode forutsetninger for å gjøre, er det ikke utenkelig at han blir landslagsaktuell de neste årene. Pappa Ståle har en kontrakt som sjef med Norges Fotballforbund til sommeren 2024.

Yngstemann hevder på sin side at det ikke er sannsynlig at faren må vurdere om sønnen er god nok til å forsvare en plass i troppen hans.

– Det er overhodet ikke noe jeg tenker på. Men hvis det skulle oppstå en situasjon hvor jeg er god nok for landslaget, hadde ikke det vært noe noen av oss hadde ønsket – at vi skulle hatt et far-sønn-forhold på landslaget. Jeg vet også selv at det er et stykke opp dit. Så jeg tror ikke vi får se to Solbakken på landslaget i nær fremtid, sier 20-åringen og smiler.

Han ser i stedet frem mot Stabæks serieåpning hjemme mot Odd søndag 16. mai.

FAR OG SØNN: Markus Solbakken avbildet som liten mens pappa Ståle var FC København-trener. Foto: Helge Mikalsen, VG