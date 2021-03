Solbakken åpner for Ødegaard-eksperiment

MARBELLA (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken er fristet til å bruke landslagskaptein Martin Ødegaard (22) i en posisjon han har spilt lite i.

NYE SJEFER: Martin Ødegaard dro fra Real Madrid til Arsenal på lån i januar, og har nå Mikel Arteta som trener i London. De neste dagene skal han også møte sin nye Norge-trener Ståle Solbakken. Foto: Andy Rain / Pool EPA

Ødegaard har variert mellom å spille kant, indreløper og offensiv midtbane siden gjennombruddet med Strømsgodset i 2014.

I et intervju med VG i 2019 lekte Solbakken, da som FC København-sjef, med tanken om å sette Ødegaard i en dypere posisjon på midtbanen. Den tanken har ikke Solbakken sluppet.

Fakta Martin Ødegaard: * Alder: 22 år (født: 17. desember 1998) * Posisjon: Midtbanespiller * Klubb: Arsenal (på lån fra Real Madrid) * Tidligere klubber: Strømsgodset, Real Madrid (kontrakt til 2023), Heerenveen (lån), Vitesse (lån) og Real Sociedad (lån) * A-landskamper/-mål: 25/1 * Debut for A-landslaget: 28. august 2014 (0-0 mot De forente arabiske emirater) * Aktuell: Er ny kaptein for Norges A-landslag i fotball. Les mer

– Det fine med Martin er at han kan spille som i tier-rollen i Arsenal, men da havner han ofte litt ute til å høyre for å gå innover med venstrefoten sin. Det gjør at han kan spille både litt ute til høyre og bak spissen, men han kan også spillere dypere, sier Solbakken til VG to år senere og begrunner:

– For han har stor løpskapasitet, han er ballsikker og har til og med begynt å takle nå. Hvorfor skal ikke han kunne gjøre det når Luka Modric, Toni Kroos og de gutta klarer det. Han har større løpskapasitet enn dem.

STJERNEDUO: Toni Kroos og Luka Modric har i en årrekke styrt midtbanen for Real Madrid. Foto: Martin Meissner / AP

– Kan vi se han i en dyp rolle i en midtbanetoer?

– Han kan spille det om det er de riktige kombinasjonene rundt, svarer Solbakken.

Arsenals lånesoldat spilte mye sentralt før han ble seniorspiller. Da den Real Madrid-eide spilleren gnistret for Real Sociedad sist sesong, var det som indreløper i en midtbane-treer.

Ståle Solbakken holdt søndag pressekonferanse i Marbella. Der «røpte» han at Erling Braut Haaland er inne i elleveren:

– I Sociedad spilte han bra som en slags høyre indreløper. I Arsenal har han spilt bak spissen. I Real Madrid var han en del indreløper og litt bak spissen. For meg handler litt om hvilket lag han representerer, og hvilke typer han har rundt seg og hva vi vil. Han er fleksibel og taktisk dyktig. Han kan tilpasse seg, sier Solbakken.

Han understreker at det viktigste ikke er hvordan 22-åringen blir satt opp på papiret.

– Spiller han litt skjevt ute til høyre og går inn, kommer han inn sentralt fra det området. Han kan spille i veldig mange ulike posisjoner, sier Solbakken.

Han skal ha sin ilddåp som landslagssjef mot Gibraltar (24. mars) i VM-kvaliken. Deretter venter Tyrkia (27. mars) og Montenegro (30. mars).