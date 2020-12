Kevin de Bruyne ble avgjørende i kontrollert seier

(Manchester City - Fulham 2–0) Komplette Kevin de Bruyne både serverte og scoret mot Fulham.

KJEMPESTART: Kevin de Bruyne har åpnet sesongen formidabelt. Begge målene er på straffespark.

Belgieren var tydelig i humør fra start mot bunnlaget Fulham og satte opp Raheem Sterling alene gjennom etter bare fem minutter.

Sterling har tydeligvis fininnstilt siktet igjen og hamret inn vertenes ledermål.

Samtidig var det de Bruynes 14. målgivende pasning i 2020, flest av alle i Premier League. I tillegg var det hans tiende målgivende for sesongen i alle turneringer.

Grafikk: sofascore.com

Ikke lenge etter spilte han fram Sterling igjen, som danset fram og tilbake før han ble lagt i bakken av danske Joachim Andersen.

De Bruyne stilte seg opp og hamret ballen i motsatt hjørne for Fulham-keeper Alphonse Areola.

Fulham hadde rett og slett ingenting å stille opp med mot vertenes manglende gjestfrihet, og gikk gjennom hele kampen uten å registrere et ordentlig skudd på mål.

Det gjorde imidlertid de Bruyne flere ganger i andre omgang, både bokstavelig og statistisk.

Først da han hamret ballen i tverrliggeren etter selv å ha ført an i kontringen.

Så da han ble nektet av samme Areola da han var alene gjennom og hadde fritt leide. Belgieren kunne hatt hat trick, måtte nøye seg med ett

– Vi kan alltids score mer og vi er frustrerte på oss selv. Jeg er sikker på at angriperne våre er frustrerte over at de ikke tok vare på sjansene, sier stopper John Stones til BT Sport.

Det holdt likevel i massevis for Manchester City.

Etter Pep Guardiolas verste sesongstart som manager noensinne, har de himmelblå virkelig fått opp dampen med 5–0 over Burnley og nå 2–0 mot Fulham.

Dermed er de bare tre poeng bak ligalederne Tottenham og Liverpool. Manchester City har funnet tilbake til godfølelsen.

Manchester United møter West Ham klokken 18.30.