Hun fikk beskjed om å finne sin plass på kjøkkenet. Vålerengas toppscorer valgte sin egen vei

Hun fikk beskjed om å finne sin plass på kjøkkenet. Men Ajara Njoya valgte sin egen vei.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ajara Njoya er et forbilde i Kamerun. Selv har hun Samuel Eto'o (39) som forbilde. Fire ganger er han blitt kåret til Årets spiller i Afrika. Foto: Dan P. Neegaard

Kort om saken:

For første gang kan Vålerenga ta seriegull på kvinnesiden. I den tøffe avslutningsrunden, der også Rosenborg og Avaldsnes er på titteljakt, kan Njoya fort få en avgjørende rolle.

27-åringen er spiss, lagets toppscorer med ti mål og den som har scoret mest i den øverste serien denne sesongen. Så sent som i kvartfinalen i NM denne uken ble det et mål i 2-1-seieren over Stabæk.

Men da Njoya var liten hjemme i Kamerun, var det var ingen selvfølge at den lille jenta skulle sprenge rammene for hva foreldre og familie mente var greit.

Alt talte imot at hun skulle bane vei til den internasjonale scenen.