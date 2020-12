Rørende Berntsen-avskjed endte i sterkt Viking-comeback

En rørt Bjarne Berntsen tar imot hyllesten før kampen. Foto: Kristian Jacobsen

Viking lå under 0–2 med ti minutter igjen av Bjarne Berntsens siste hjemmekamp som trener. Men som så mange ganger før under Berntsen: Du kan aldri avskrive Viking før kampen er over.

