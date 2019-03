Zlatan kritiserte Uniteds gylne årgang. Nå slår legenden tilbake.

Ryan Giggs sender et syrlig stikk til Zlatan Ibrahimovic etter at svensken rettet kritikk mot stjernespillerne i den gylne United-årgangen «Class of 92».

Giggs er sammen med blant andre Paul Scholes og Gary Neville del av «Class of 92», og United-legendene har tidligere denne sesongen rettet kritikk mot Paul Pogba. I et intervju med den britiske storavisen The Mirror tar nå Zlatan franskmannen i forsvar.

Han mener kritikken som ble rettet mot ham har sitt utspring i Pogbas beslutning om å forlate United til fordel for Juventus i 2012. Da var Sir Alex Ferguson fortsatt manager på Old Trafford.

– I sirkelen rundt Ferguson liker man ikke sånt, ettersom mange ble værende hele karrieren under Ferguson og aldri flyttet derfra, sier Ibrahimovic i intervjuet.

Nå tar Ryan Giggs til motmæle.

– Bare Nicky (Butt) er knyttet til klubben nå, men når du spiller til sammen over 2000 kamper fordelt mellom oss, kommer vi til å ha meninger, sier waliseren.

Han spilte selv 963 kamper for United mellom 1991 og 2014.

– Noen ganger positive meninger, andre ganger negative, men det påvirker ikke resultatene. Vi er supportere. Det er det fotball handler om, ulike meninger, sier Giggs – og legger til:

– Men han (Ibrahimovic) vet tydeligvis mer om klubben enn oss.

45 år gamle Giggs og hans tidligere «Class of 92»-lagkamerater Neville, Scholes, Butt, David Beckham og Phil Neville har spilt i alt 3450 kamper for United. Generasjonen er den mest suksessrike i Uniteds historie.

Zlatan Ibrahimovic spilte 53 kamper for Old Trafford-klubben etter å ha blitt signert av José Mourinho i 2016. I mars 2018 gikk han videre til Los Angeles Galaxy.