Kritisk til Hornelands oppfordring: – Kan ha gapestokk-effekt

BERGEN (VG) Trener Eirik Horneland får motstand for oppfordringen om at spillerne som var på Brann-nachspielet bør gå ut offentlig.

Brann er inne i tøffe tider. Trener Eirik Horneland ber spillerne som var på nachspielet gå ut offentlig.

– Vi har oppfordret til at de som var på nachspielet går ut med en felles uttalelse, sa Horneland onsdag.

Brann er i krise etter at tolv spillere hadde nachspiel på Brann Stadion sist uke uten tillatelse. Syv kvinner deltok også. Politiet etterforsker også et mulig seksuelt overgrep.

Branns rutinerte keeper Håkon Opdal sier at spillergruppen vurderer å følge Hornelands oppfordring.

– Vi jobber med det i dag. Vi har veldig lyst til å få klarhet i det, sier Opdal.

Kaptein Daniel Pedersen antydet at en liste kan bli offentlig senere torsdag.

– Det handler nå om hvordan man gjør det. Jeg tror det er best for alle å få klarhet i det, sier Pedersen.

Stig Berge Matthiesen, professor på BI i Bergen ved Institutt for ledelse og organisasjon, har fulgt Brann-saken og var på Stadion i seieren mot Sandefjord. Han tror ikke Hornelands ønske er det beste.

– Brann på vei mot nedrykk har vært en krevende, varslet krise i mange faser. Dette kalles for Pythonkrise. De nattlige festlighetene på Stadion kalles Kobrakrise, en plutselig uønsket hendelse som slo ned som lyn fra klar himmel. Med lammende effekt, forklarer Matthiesen og fortsetter:

– Jeg skjønner behovet Horneland har for nå å legge ballen død nå midt oppe i Kobrakrisen, men jeg tenker at det lett kan fortone seg som et uheldig utspill å be festløvene stå frem, et diktat som kan ha gapestokk-effekt.

– Om gruppen av spillere selv blir enige om å stå fram, vil det være annerledes. Da vil man utad fremstå mer «en for alle, og alle for en». Det er behov for å komme videre, men det må kunne gå an å løse det internt.

Horneland forstår at folk er uenige med ham.

– Det var min individuelle mening og jeg har full forståelse for at mange er uenig med meg, sier Horneland.

Også tidligere NHL-spiller Anders Myrvold er motstander av Hornelands oppfordring. Han mener det er vås fra treneren:

Tor Thodesen, trener for Kvik Halden på tredje høyeste nivå, er heller ikke positiv til at omverden får vite hvem som var på nachspielet.

VGs kommentator Leif Welhaven er av ulik oppfatning og støtter initiativet til Horneland.

Bergens-professoren Stig Berge Matthiesen har tro på at Brann uansett kan komme styrket ut av dette.

– Festen uten tillatelse er Brann i et nøtteskall. Jeg tenker at historien til Brann er full av lidelser, og oppturene er langt færre. Det er derfor bergenserne også er så glade i laget sitt. Og det er rom for tilgivelse. Brann må nå ordne opp internt, sier Matthiesen.

– Du skal ikke se bort fra at de nå sportslig kommer styrket ut av elendigheten. At dette er med på å trigge en indre drive i hele gruppen.