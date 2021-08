DIREKTE: Følg Sport-Club Freiberg - Borussia Dortmund

For et mål! Grifo smeller til og sender ballen opp i krysset fra rundt 30 meter. Ballen går via stolpen og inn og Freiburg er i ledelsen! Foto: EPA/RONALD WITTEK

Passlack er for sent inne og feller/løper inn i Höfler. Frispark til Freiburg rundt 30 meter fra mål. Mulig skuddhold!

Flere spillere er tilbake på benken for Dortmund i dag, hvor vi blant annet finner Guerreiro, Hummels, Brandt og Can.

Forrige gang lagene møttes vant altså Freiburg 2-1, i en kamp hvor Haaland hadde en målgivende pasning til Youssuofa Moukoko da Dortmund reduserte et kvarter før slutt. Både av den grunn og på grunn av tapet mot Bayern München i midtuken, er det nok et revansjelystent Dortmund-lag i dag.

