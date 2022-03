Ingve Bøe: «Hvis Berisha forsvinner, ønsker jeg ham lykke til»

Ingve Bøe tar for seg Veton «Berisha-saken» i sin nyeste blogg.

BLOGG: Jeg klarer ikke å irritere meg over at Veton Berisha er ettertraktet, at agenten hans gir gass, samt at klubber i inn og utland sikler etter spissen vår.

