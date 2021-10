Jensen i scoringshumør

Marcus Brekke scoret seiersmålet for Ganddal i 4-3-seieren over Madla 2 på Ganddal idrettspark kunstgress 2 i 5. divisjon i fotball for menn mandag. Henrik Bjørgen Jensen scoret to ganger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden