Hoelgaard skuffet etter andreplass i Kroatia – tviler på sammenlagtseier

Markus Hoelgaard tok andreplassen på den femte etappen i Cro Race. Han kjørte seg opp på tredjeplass i sammendraget, men følte sjansen til triumf røk lørdag.

Markus Hoelgaard avbildet under Arctic Race of Norway. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Anders Skaarseth ledet rittet etter fire etapper, men tapte 4.32 minutter på lørdagens femte etappe. Lagkameraten Hoelgaard kom imidlertid til mål sammen med tetgruppa og tok andreplassen i spurten bak Stephen Williams.

Briten tok over ledelsen i sammendraget, og har tolv sekunder ned til Hoelgaard på tredjeplass. Hoelgaard var skuffet over at han ikke fikk ristet av seg Williams.

– Det ble ikke helt som vi hadde håpet på i dag. Kjipt at han klarte å holde unna, men han var veldig sterkt, sa Hoelgaard til NTB.

Carl Fredrik Hagen kom også inn sammen med tetgruppa, men endte på tolvteplass. Torstein Træen ble nummer 18, 4.06 bak vinneren, mens Skaarseth trillet inn til en 27.-plass.

Rittet avsluttes søndag med en forholdsvis flat etappe med målgang i Zagreb. Det er derimot noen korte knekkere mot slutten av etappen, og Hoelgaard kan ha muligheter til å sikre sammenlagttriumfen.

– Morgendagen er veldig flat, så det skal nok godt gjøres å ta tolv sekunder på lederen. Men med bonussekunder kan andreplassen være innenfor rekkevidde, så vi får gi det et forsøk, sa Hoelgaard.