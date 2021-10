Dobbel fra Sondre Klungtveit Børseth for Randaberg 2

Sondre Klungtveit Børseth ledet an med to mål i 5-2-seieren over Våganes i G13 2. divisjon. Randaberg 2 har vunnet fire av sine fem siste kamper.

Publisert: Nå nettopp