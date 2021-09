Nordiske ministere med samlet truse-krav: – Nå er det tid for endring

I et brev sammen med de andre nordiske idrettsministerne kommer Abid Raja (V) med en klar oppfordring til Det internasjonale håndballforbundet (IHF).

SLIK VIL DE SPILLE: Det norske sandhåndball-landslaget i klærne de ønsker å spille i.

Det var under sommerens EM i strandhåndball i Bulgaria at det ble bråk. Det norske landslaget ønsket å spille med shorts, men ble truet med bøter dersom de ikke stilte med bikinitruse.

«Kvinner skal bruke bikini. Toppen skal være en tettsittende sports-BH med dype utskjæringer ved armene. Trusene må ikke være mer enn ti centimeter på sidene», lyder reglene fra Det internasjonale håndballforbundet.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja forteller at han i ettertid tok initiativ overfor kulturministrene i Sverige, Danmark, Island og Finland, som nå har endt i et brev til det internasjonale håndballforbundet.

VIL HA ENDRING: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Dette er en felles henvendelse, hvor vi ber om endring i draktregelverket. Det er fordi idretten skal være inkluderende. Jeg var helt sjokkert da landslaget ble bøtelagt for å spille i shorts, sier Raja til VG.

– Det var helt vilt, jeg tenkte «er det mulig?», hvor gammeldags og gammelmodig går det an å være? Jeg tenkte at her må det endring til, sier Raja.

I brevet skriver ministrene at hendelsen fra sommerens EM viser hvilken dobbeltstandard mange utøvere møter når det kommer til de forskjellige kjønnenes klesdrakt i forskjellige idretter, og ber det internasjonale forbundet om å revidere regelverket, slik at utøverne kan kle seg i det som er best, både med tanke på prestasjon og det å være komfortabel.

DETTE VIL DE TIL LIVS: De nordiske kulturministrene skriver i brevet til det internasjonale håndballforbundet at de ønsker en regelendring som gjør at det ikke lenger vil være et krav om å spille i truse.

– Regelverket er gammeldags. Det er ikke bare bak mål, men også diskriminerende. Vi ønsker ikke bare at utøverne skal være velkomne i idretten, men også at de skal være komfortable når de utøver idretten sin, sier Raja, og legger til at han håper brevet vil gi en varig endring.

– Det var et sjokk, ikke bare for meg, men også resten av Norge og verden at det var så gammeldags, bak mål og diskriminerende. Det har vakt internasjonal forargelse. Nå er det tid for endring, sier ministeren.

– Kollegaene mine var like sjokkerte som meg over regelverket, og jeg er veldig glad for at vi fem er enige og har forfattet et brev sammen. Jeg er stolt over de verdiene vi har i Norge og Norden, og jeg ønsker også at det internasjonale håndballforbundet følger etter, sier Raja.

Etter å ha spilt de første kampene i trusene, avsluttet det norske laget sommerens EM med å spille bronsefinalen i shorts. De fikk da en bot på 150 euro per spiller. Totalt fikk laget en bot på 1500 euro, tilsvarende 15 260 norske kroner.

Den amerikanske popstjernen P! nk var blant dem som kastet seg inn i debatten og uttrykte misnøye.

– Jeg er veldig stolt av det norske landslaget som protesterer mot de sexistiske reglene. Det europeiske håndballforbundet burde bli bøtelagt for sexisme, skrev hun engasjert, og tilbydde seg å betale bøtene til de norske jentene.

Det europeiske håndballforbundet ga pengene fra boten videre til veldedighet for arbeid med likestillingen i idretten, og var samtidig klare på at de støttet en regelendring, men at den måtte komme fra det internasjonale håndballforbundet.

