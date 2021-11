Elise Mjølhus sikret seieren for Egersund 2

Elise Mjølhus sto for den avgjørende scoringen for Egersund 2 i 2-1-seieren over Forus og Gausel på Knudamyra kunstgress 2 i J15 2. divisjon.

