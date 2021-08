Lokalfotballrunden: Målfester, opprykkskamp og spillerbørs

Endelig ruller lokalfotballen igjen. Her er alt du trenger å vite etter helgens kamper.

Vindbjarts målscorere Robert Våge Skårdal (f.v.), Jakob Toft og Martin Gardiner var i godt lune etter lørdagens seier over Madla. Til høyre trener Alla Abdallah. Foto: Stian Bøe

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Fædrelandsvennen skal være tett på lokalfotballen, og skal hver uke oppsummere kampene til sørlandslagene. Vi følger Amazon i 1.divisjon for kvinner, sørlandslagene i 2.divisjon for kvinner, samt 2, 3, og 4.divisjon for herrer. Her finner du korte referater fra lagenes kamper, spillerbørs, statistikk og kåringer.

Her er denne ukes oppsummering:

1 divisjon kvinner

Amazon Grimstad har hatt en kanonsesong så langt og ligger på andreplass etter åtte kamper. Steinar Pedersens lag har virkelig fått orden på det defensive og står med kun seks baklengsmål til nå i år. Søndag vant Amazon Grimstad 2–1 borte mot Grei.

Kampfakta

Grei-Amazon Grimstad 1–2

Målscorere: Kari Nicole Johnston og Marina Jensen.

Assist: Marina Jensen, Tuva Hodne.

Spillerbørs:

3 poeng: Kelsey Hood

2 poeng: Marina Jensen

1 poeng: Kari Nicole Johnston

Følgende spillere har markert seg til nå i sesongen og topper vår spillerbørs etter åtte kamper:

Kelsey Hood : 12 poeng

Kari Nicole Johnston: 12 poeng

Marina Jensen : 6 poeng.

Amazon er kun ett poeng bak serieleder Røa og kjemper om opprykk til Toppserien.

1. divisjon kvinner Røa 8 6 2 0 21 - 4 20 Amazon Grimstad 8 6 1 1 9 - 6 19 Åsane 8 5 1 2 15 - 11 16 Øvrevoll Hosle 8 5 1 2 13 - 10 16 Hønefoss 8 3 1 4 13 - 11 10 Grei 8 2 2 4 10 - 11 8 Medkila 7 2 1 4 7 - 16 7 Fløya 8 2 0 6 9 - 14 6 Fart 8 1 2 5 8 - 17 5 KIL/Hemne 7 1 1 5 7 - 12 4

2 divisjon herrer

Fløy

Klarer Fløy å holde plassen i 2 divisjon?

Fløy har fått en tung start på sesongen og står med kun fem poeng på de første ni kampene. Fløy har vært spillemessig på høyde i de fleste kampene, og har kun tapt en kamp med mer enn ett mål. De siste ukene har Fløy hatt en enorm opptur med cupseiere mot Vindbjart og Jerv,. Fløy-trener Vebjørn Urdal håper dette kan sette fyr på et Fløy-lag som kjemper en kamp om å overleve i divisjonen i 2021. Laget har nå sommerpause og spiller neste kamp 16.august.

Følgende spillere har markert seg positivt så langt i sesongen og er topp tre på Fløys spillerbørs:

Mathias Grundetjern: 10 poeng

Thomas Nygaard: 7 poeng

Dejan Corovic: 6 poeng

Arendal

Blir det tre sørlandslag i førstedivisjon i 2022?

Arendal fikk en pangstart på årets sesong under ledelse av Roger Risholt. De startet sesongen med seks strake seiere, men har siden fått en liten formdupp. Arendal ligger ett poeng bak Skeid i toppen av ligaen og har gode muligheter til å være med helt inn når det gjelder å rykke opp til OBOS-ligaen sammen med Start og Jerv. Laget er også videre til 3.runde i cupen etter å ha slått ut eliteserielaget Sandefjord. Arendal har nå pause, og spiller sin neste kamp 14.august. Her er spillerne som har markert seg mest på FVNs spillerbørs etter snart halvspilt sesong:

Andreas Hellum: 12 poeng

Mads Nørby Madsen: 11 poeng

Tobias Hafstad: 8 poeng

2 divisjon herrer 1 Skeid 9 7 0 2 17 6 11 21 2 Arendal 10 6 2 2 18 14 4 20 3 Egersund 10 6 1 3 21 9 12 19 4 Levanger 10 6 0 4 31 19 12 18 5 Vard Haugesund 10 5 3 2 17 10 7 18 6 Øygarden 10 5 1 4 15 16 -1 16 7 Odd 2 10 4 2 4 11 13 -2 14 8 Sotra 10 4 1 5 14 19 -5 13 9 Notodden 9 4 0 5 18 16 2 12 10 Nardo 10 3 3 4 12 19 -7 12 11 Fram Larvik 10 3 2 5 12 19 -7 11 12 Kjelsås 9 3 1 5 9 15 -6 10 13 Fløy 9 0 5 4 7 12 -5 5 14 Rosenborg 2 10 1 1 8 8 23 -15 4

3 divisjon herrer:

Etter neste to år uten seriespill ble tredjedivisjon endelig sparket i gang igjen i helgen.

Les også Breddefotballen i gang: – Herlighet, dette har vi ventet på!

For flere av lagene ble det også en real opptur, og de fremmøtte fikk servert flere målfester.

Donn:

Mange hundre mennesker fikk se Donn imponere i første runde i cupen mot Jerv for et par uker siden. Rolf-Martin Skonhofts menn serieåpnet denne helgen med en imponerende og fortjent seier på hjemmebane mot Brodd fra Rogaland.

Kampfakta og børs:

Donn - Brodd 2–1

Målscorere: Andreas Sersland og Kent Erik Sellæg

Assist: Thore Ulstein og Brian Jensen.

Spillerbørs:

3 poeng: Sander Herlofsen

2 poeng: Ola Rønningen

1 poeng: Benjamin Sundo

Innmarsj i regnet på Kongsgårdbanen lørdag. Donn møtte Brodd og vant seriepremieren. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Vindbjart:

Vindbjart har ambisjoner om å være med å kjempe i toppen av tabellen denne sesongen, men har mistet viktige brikker som Emil Pedersen og Simen Aanonsen før sesongen. Vindbjart serieåpnet med en sterk 4–3-seier borte mot Madla i en kamp venndølene kunne punktert tidligere.

Kampfakta og børs:

Madla - Vindbjart 3–4

Målscorere: Jakob Toft 2, Robert Våge Skårdal og Martin Gardiner

Assist: Sondre Nordhagen, Jakob Toft, Bereketab Gerezi og Peiwast Hama.

Spillerbørs:

3 poeng: Jakob Toft

2 poeng: Markus Nyhus

1 poeng: Sondre Nordhagen

Mandalskameratene - Express 5–3

Dette var en fest av en fotballkamp som bølget frem og tilbake. Express var farlige på dødball, mens MK styrte spillet og til slutt vant fortjent etter å ha ligget under 1–3 til pause.

Mandalskameratene:

Målscorere: Peder Dovland 4, selvmål.

Assist: Tobias Aanensen 2, Leif Isak Vinsjevik 2, Peder Dovland

Børs:

3 poeng: Peder Dovland

2 poeng: Leif Isak Vinsjevik

1 poeng: Marius Hagen

Express:

Målscorere: Nikolai Gundersen 2, Markus Håbestad

Assist: Steinar Berås 2

Børs:

3 poeng: Nikolai Gundersen

2 poeng: Ali Hossainy

1 poeng: Steinar Berås

Start 2

Det var et ungt Start 2-lag som reiste bort for å spille mot Djerv 1919. En av favorittene til å rykke opp fra avdelingen.

De fleste av spillerne spilte sin tredje kamp på en uke, og a-lags spillerne hadde fått en ukes ferie av Sindre Tjelmeland. Det ble et fortjent, men hederlig tap for ungguttene. Start 2 hadde en del ballbesittelse, men klarte ikke å skape de store sjansene.

Kampfakta og spillerbørs:

Djerv 1919 - Start 2: 2–0

Børs:

3 poeng: Sondre Solås

2 poeng: Jesper Gregersen

1 poeng: August Vik

3 divisjon herrer. 1 Mandalskameratene 1 1 0 0 5 3 2 3 2 Djerv 1919 1 1 0 0 2 0 2 3 3 Vindbjart 1 1 0 0 4 3 1 3 4 Donn 1 1 0 0 2 1 1 3 5 Hinna 1 0 1 0 1 1 0 1 5 Sola 1 0 1 0 1 1 0 1 5 Staal 1 0 1 0 1 1 0 1 5 Åkra 1 0 1 0 1 1 0 1 9 Vidar 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Viking 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Madla 1 0 0 1 3 4 -1 0 12 Brodd 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Express 1 0 0 1 3 5 -2 0 14 Start 2 1 0 0 1 0 2 -2 0

Rundens spiller:

Rundens spiller i lokalfotballen en uten tvil Peder Dovland fra Mandalskameratene. Han scoret fire mål og hadde en målgivende pasning i seieren mot Express i Idrettsparken i Mandal. Nærmest var Vindbjarts Jacob Toft.

20-åringen Dovland blir omtalt som Mandals svar på Jack Grealish og blir en spennende spiller å følge denne sesongen.

Les også 26-åring tar over Vindbjart