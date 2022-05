Ingve Bøe-bloggen: «Hekkan, vi har mye å glede oss til»

BLOGG: Ingve Bøe deler sine betraktninger før seriekampen mot Tromsø søndag.

Ingve Bøe spår en jevn kamp mot Tromsø der laget med best stayerevne går seirende ut.

Ingve Bøe Viking-blogger

Det er bare å konstatere at Viking anno 2022 tar poeng selv når det ikke flyter ideelt i spillets faser. For de av oss som har fagbrev i fotballens ABC, er slikt en gedigen styrke som til slutt kan føre våre gutter helt til topps.

Det å ha mye å gå på mens poengene raser inn er et udiskutabelt pluss. Da sitter jeg lett «stille» på chatten, selv om også jeg ser mangler underveis i kampene. Viking møtte sørlendinger som hadde gjort leksen sin og viste store prov på at de ikke akter å bli en kasteball i Eliteserien.

Drister meg også til å hogge litt tilbake til synsegjengen som alltid koser seg med egen misnøye når det ikke går på skinner. Å fyre opp litt der og da er meget kalkulert fra meg og om tærne til noen da blir litt ømme så forstår jeg det. Da trøs det bare en gang og to til.

Positiv innstilling

Takk for synsinger, engasjement og herlig temperament. Chatten hadde vært kjedelig uten deres tanker samt ideer. Forskjellen er jo at bloggeren leter konstant etter positivitet, og evner også å finne slikt uansett kampenes tilstand.

Dere vet den der vinternatten og to denne seriemesteren har vært ute på. Den samme positive innstillingen har trenerne og ikke minst spillerne, hvilket gjør at poeng plukkes. Det er selvfølgelig alltid mye som kan bli bedre, men det er uansett en soliditet i dagens mannskap som gjør at troen på å finne de nødvendige smutthullene alltid er framme i pannene.

Niklas Sandberg har ikke kommet skikkelig til sin rett enda, mener Ingve Bøe.

De to siste hjemmekampene har vist oss et lag som står på og jobber steinhardt og som virkelig vil vinne. Samtidig veksler spillet med å være på for travelt, eller for omstendelig til tider. Den berømte rytmen og enkeltspilleres samhandling er ikke riktig på plass. Tenk når dette sitter samtidig folkens? Hekkan vi har mye å glede oss til.

Jeg virkelig frydet meg når Mai Traore kom innpå og fikk sin første nettkjenning. At pasningen kom fra en annen innbytter, Niklas Sandberg, gjorde opplevelsen flere hakk bedre. Sistnevnte har ikke kommet skikkelig til sin rett enda, men dette innhoppet kan fort blir avgjørende for de neste prestasjonene i Vikings blåe trøye. Selvtillit vet dere! Selvtillit.

Spår jevn kamp

De faste situasjonene har blitt en «snakkis» også i år. Mot Jerv ble det servert en del korte varianter som helt klart behøves å trenes mer på. Viking fikk uansett hull på byllen, etter corner, når David Brekalo danset ballen i nota. Ingen bombe om det kommer et til mot Tromsø. Sa jeg selvtillit?

David Brekalo ble omfavnet av lagkamerater da han satte inn 1–0-målet mot Jerv.

Kanskje godgjengen vår finner rytmen allerede i neste kamp borte mot Tromsø? På Alfheim har Viking tradisjonelt slitt noe, men fjorårets 2–0 seier bærer prov om poeng søndag. Hjemmelaget har kommet bra i gang og var bare en overtidsscoring fra å få full pott borte mot Bodø-Glimt.

Viking møter derfor friske nordlendinger, som lever i visshet om at de kan slå hvem som helst. Jeg spår en jevn kamp der laget med best stayerevne vinner. Altså Viking.

Kanskje får vi også to godt gjennomførte omganger der nord, slik at vi slipper pausepraten «nå må de gjør någe». Det hadde vært noe det!

Vi chattes.