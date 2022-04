Norges beste idrettsregion: En gullalder vi aldri har sett maken til

Jubelscener, champagnedusj og gullfest. Stavanger Oilers kronet sin supersesong med et suverent NM-gull i ishockey søndag kveld. Gullguttene er det ferskeste beviset på en idrettsregion som står i en særklasse i Norge nå.

Med gullhjelmer og brede glis kunne Stavanger Oilers juble for NM-gull etter seier i fire strake finalekamper mot Storhamar i sluttspillet i ishockey. Dette var Oilers’ NM-gull nummer åtte. Laget føyer seg elegant inn i rekken av store idrettsprestasjoner og fantastiske utøvere fra vårt distrikt.

Olympiske mestere, gullvinnere, store profiler og topplag i de fleste idretter. Vårt distrikt surfer på en voldsom medgangsbølge om dagen. Ingen andre regioner i Norge kan vise til utøvere på et like høyt nivå i så mange idretter som her hos oss.

Og søndag kveld ble det mer å juble for. Kongene av norsk ishockey, Stavanger Oilers, sikret NM-gull nummer åtte da de slo Storhamar 5–2 (og 4–0 i kamper) i CC Amfi på Hamar. En fullstendig overlegen prestasjon.

Listen over utøvere og lag fra vårt distrikt som er i toppen både nasjonalt og internasjonalt, er lang. Under kan du lese mer om suksessen som gjør idrettsregionen til landets beste.

Som får idrettstoppene til å applaudere.