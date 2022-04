Målshow av Sola-stjerne: – En helt utrolig opplevelse

Kristina Sirum Novak (21) skjøt Nord-Makedonia i senk og meldte seg på for fullt hos de norske håndballjentene. Norge vant 32-27.

Kristina Sirum Novak scoret som bare det i håndballandskampen mot Nord-Makedonia.

NTB-Espen Hartvig

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kaja Horst Haugseng (til venstre) og vikarkaptein Emilie Hegh Arntzen under landslagskampen i håndball mellom Norge og Nord-Makedonia.

Emilie Margrethe Hovden (til venstre) og Emilie Hegh Arntzen på norske laget med Ukraina-markering før kampstart i landslagskampen i håndball mellom Norge og Nord-Makedonia.

Sola-spilleren landslagsdebuterte denne uka. Søndag scoret hun sine første mål for A-laget til Norge. Og det stoppet ikke før etter ni fulltreffere på ti forsøk.

Motstanden var ganske skral, men Novaks angrepspotensial er lett å se.

Hun var veldig fornøyd etter kampen og takket lagvenninnene.

– Det var en helt utrolig opplevelse. Det var sykt kult å være på banen i dag. De er så flinke til å spille meg opp og gjør veien til mål litt lettere for meg. Det setter jeg pris på, det var veldig kjekt, sa Novak til NTB.

Venstrearmen hennes har virkelig internasjonalt snitt. Hun ble også kåret til Norges beste spiller i kampen søndag.

– Jeg har trent mye for det, sa Novak.

Det er gode idrettsgener i familien. Broren Kristian spiller eliteseriefotball for Jerv.

Fersk tropp

Emilie Hegh Arntzen hadde «ansvaret» for en ganske fersk landslagstropp to ganger i løpet av få dager. – Stort for meg å lede denne gjengen i landskamp, sa hun.

Moren Hanne (202 kamper for Norge) var landslagskaptein i lengre perioder av sin karriere.

En lang rekke norske stjernespillere hadde fått fri fra kampene denne uka. Mange av dem skal ut i avgjørende mesterligakamp (kvartfinale) om få dager.

Noen få av de urutinerte spillerne som fikk sjansen mot Nord-Makedonia kan blande seg inn i EM-uttaket når det kommer i oktober.

Full pott

Norge vant EHF Euro Cup-turneringen med seks seirer av seks mulige. Også Slovenia og Montenegro deltok.

Årets store landslagsoppgave er EM i november. Før den tid skal landslagssjef Thorir Hergeirsson ha en turnering i Danmark og så en turnering på hjemmebane kort før avreise til EM. Der er Norge tittelforsvarer.

Før avkast stilte den norske troppen med T-skjorter påtrykket Ukrainas flaggfarger og teksten «No war» (nei til krig).