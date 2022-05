Dortmund-sjef: – Haaland-avgjørelse kan komme neste uke

Borussia Dortmunds kommende sportsdirektør Sebastian Kehl sier framtiden til ettertraktede Erling Braut Haaland kan bli avklart i neste uke.

NTB-DPA

– Jeg tror vi vil ha klarhet neste uke. Jeg ville ikke blitt overrasket om han flytter på seg. Vi er kontraktmessig forpliktet til denne klausulen, sa Kehl til Sport1 søndag.

Den 21-årige superspissen har i lengre tid blitt knyttet til en overgang til enten Manchester City eller Real Madrid. Haaland har kontrakt med Dortmund til 2024, men en klausul i kontrakten gjør at han kan kjøpes fri for rundt 750 millioner kroner denne sommeren.

Dortmund har jobbet med å hente Red Bull Salzburg-spiss Karim Adeyemi som en erstatter for nordmannen.

– Jeg antar at vi vil gå videre med Karim denne uken, la Kehl til.

Tyskeren sa også at han planlegger at trener Marco Rose blir i klubben etter tidligere å ha antydet at det var usikkert.

Dortmund, som blir nummer to i Bundesliga denne sesongen, har allerede sikret seg midtstopperne Nico Schlotterbeck fra Freiburg og Niklas Süle fra Bayern München til neste sesong.