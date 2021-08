Nærbø slo Kåsen i målfest

Nærbø slo til med storseier mot Kåsen i seriestarten i J13 2. divisjon.

Kampens første scoring kom tidlig. Klara Bech Birkeland sendte Nærbø i føringen etter bare fire minutters spill da hun satte ballen i nettet til 1-0, og Nærbø doblet ledelsen da en av lagets spillere satte inn 2-0. Sine Jørgensen Anzjøn økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 3-0 ti minutter senere, og Siril Nærland økte ledelsen da hun satte inn 4-0 etter 16 minutter. Avstanden mellom lagene økte daAnzjøn satte inn 5-0 fem minutter senere, og vertene økte ledelsen da nummer tre satte ballen i nettet etter 25 minutters spill. Dermed var stillingen 6-0. Nærbø-spilleren sikret seg hattrick da hun ordnet 7-0 fire minutter senere, og hjemmelaget rykket ytterligere i fra da Ingri Kristine Bjorland Fuglestad økte ledelsen noen minutter før pause.

Målshow i andre omgang

Ann Helen Hauge satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for Nærbø noen minutter ut i andre omgang, og en av angrepsspillerne til Nærbø scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 10-0 åtte minutter ut i andreomgangen. Spiller nummer tre økte til 11-0 for samme lag like etterpå, og et kvarter før slutt la Fuglestad på til 12-0 for Nærbø. Seks minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick. Det ble siste gang målvakten måtte hente ballen ut av nettet. Kampen endte 13-0.

Poengjakten fortsetter

Kåsen møter Bogafjell 2 29. august, mens Nærbø spiller neste kamp mot Ålgård dagen etter.

