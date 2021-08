Sander Midttun bøttet inn mål for Nærbø 2

Nærbø 2 vant 9-3 over Mastra 2 og tok sin tredje seier på rad i G13 3. divisjon mandag. Sander Midttun scoret fire ganger.

Sander Midttun ga Nærbø 2 ledelsen etter kun seks minutters spill, og så var Nærbø 2 på farten igjen. De doblet ledelsen da spiller nummer sju satte inn 2-0 fire minutter senere. Spiller nummer to la på til 3-0 for Nærbø 2 etter 15 minutter, og avstanden mellom lagene økte da nummer to satte inn 4-0 for samme lag like etterpå. Samme mann økte til 5-0 for Nærbø 2 etter 27 minutters spill, og Nærbø 2s spiller nummer to laget hattrick da han la på til 6-0 to minutter senere. Fem minutter før pause var hattricket et faktum for samme spiller, og rett etterpå økte Nærbø 2 ved Sander Midttun.

Dominerte andre omgang

Mastra 2 reduserte til 1-8 sju minutter ut i andre omgang, og Mastra 2 scoret to minutter senere. Kristoffer Bøe satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 57 minutter. Fem minutter senere reduserte samme lag til 3-9. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 9-3.

Nærbø 2 serieleder

På tre kamper har Nærbø 2 ni poeng, mens Mastra 2 har tatt null poeng.

Nærbø 2 spiller neste kamp mot Vardeneset 3 6. september, mens Mastra 2 møter Madla 2 to dager senere.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.