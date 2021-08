Stakkeland-dobbel for Bogafjell 2

Rune Stakkeland sto fram med to mål da Bogafjell 2 seiret 5-2 over Riska 2 i 6. divisjon i fotball for menn. Riska 2 har ikke tatt poeng på sine to første kamper.

Adrian Hølland sendte Riska 2 i ledelsen allerede etter fem minutters spill, men etter 36 minutter utlignet Ivan Vrcic for Bogafjell 2. Espen Kristiansen gav laget sitt ledelsen da han satte inn 2-1-målet like etterpå.

Var suverene i andre omgang

Magnus Ludvig Edvardsen scoret for Bogafjell 2 og sørget for at stillingen var 3-1 etter ett kvarter av andreomgangen, og Stakkeland økte til 4-1 ett minutt senere. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Bogafjell 2 etter 64 minutters spill. Hølland reduserte for Riska 2 åtte minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resulttavla 5-2.

Bogafjell 2 topper serien

Magnus Ludvig Edvardsen (Bogafjell 2) og Preben Egeland (Riska 2) fikk begge gult kort.

Etter mandagens seier har Bogafjell 2 ni poeng på tre kamper, mens Riska 2 blir værende på null poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Bogafjell 2 måle krefter med Ganddal 2 6. september. Riska 2 møter Dirdal 10. september.

