Marius Vigane Hetland ble tomålshelt mot Hinna 3 9er

Marius Vigane Hetland sto fram med to mål da Sandved 2 vant 4-1 over Hinna 3 9er i G14 3. divisjon. Det var Sandved 2s første seier i årets sesong.

Jørgen Terkelsen sendte Sandved 2 i ledelsen etter elleve minutter, og Stefan Rajkovic fikk nettsus og doblet ledelsen for Sandved 2 etter 26 minutters spill.

Målbonanza etter hvilen

Etter 53 minutter økte samme lag ved Hetland. Like etterpå reduserte Honglai Zhan til 1-3 for Hinna 3 9er. Hetland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Sandved 2. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 1-4.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Hinna 3 9er på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Sandved 2 er på femteplass med tre poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Sandved 2 måle krefter med Jarl 2 7er 1. september. Hinna 3 9er møter Helleland 7er 8. september.

