Scoringslykke for Loris Sismondini

Loris Sismondini sto fram med to scoringer da Våganes vant 4-1 over Viking 3 i G13 2. divisjon mandag.

Viking 3 tok ledelsen etter 25 minutter.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Nedas Laiviene sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 et kvarter før full tid, og nummer 14 sendte Våganes i ledelsen da han satte inn 2-1 like etterpå. Sismondini sørget for at resultattavla viste 3-1 fire minutter før slutt, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for hjemmelaget. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 4-1.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter oppgjøret har både Våganes og Viking 3 seks poeng.

6. september er det ny kamp for Våganes. Da møter de Vardeneset 2. Viking 3 skal måle krefter med Hundvåg 2 samme dag.

