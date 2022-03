Xavi møtte Haaland – Barcelona-president avviser forhandlinger

Barcelonas president Joan Laporta benekter at klubben forhandler med Erling Braut Haaland om en kontrakt med den spanske storklubben.

Erling Braut Haaland ryktes til Barcelona etter at nordmannen møtte klubbens trener Xavi i München denne uken.

NTB

Haaland skal ha møtt Barcelonas trener Xavi i München tidligere denne uken, og dermed startet ryktene å gå om at Haaland kan være på vei til den katalanske storklubben.

Xavi benektet ikke at han hadde møtt Haaland, men ville ikke fortelle pressen hva de hadde snakket om, melder nyhetsbyrået DPA.

Laporta, som har et godt forhold til Haalands agent Mino Raiola, sier ifølge DPA at enhver forhandling om en overgang for Haaland først må gå gjennom nordmannens klubb, Borussia Dortmund.

– I Barcelona forhandler vi ikke med spilleren. Når vi trenger å forhandle vil vi gjøre det med Borussia Dortmund, sier Laporta.

Barcelona virker å ha fått skikk på økonomien igjen etter at de måtte gi slipp på sin beste spiller gjennom tidene, Lionel Messi, sist sommer.

I januar signerte katalanerne flere store profiler. Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré og Dani Alves ble hentet inn.