Første tap på Anfield på 366 dager - men Liverpool til kvartfinalen

(Liverpool–Inter 0–1, 2–1 sammenlagt) Det var ett år og en dag siden Liverpool tapte på Anfield da Inter kom på besøk og vant.

DUELL: Virgil van Dijk og Alexis Sanchez i duell på Anfield tirsdag kveld. Van Dijk vant de fleste dueller, men ikke kampen i åttedelsfinalen i Champions League.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det ble med andre ord 366 dager eller sånn rundt 8780 timer uten tap på eget gress for Liverpool. Forrige hjemmetap kom mot Fulham 7. mars i fjor, da vant gjestene 1–0. Etter den smellen har Liverpool hatt 28 hjemmekamper uten tap.

– Et vanskelig lag, men vi klarte å vinne bortekampen og det viktigste er at vi er videre. Vi tapte kampen og kanskje gir det oss en dytt, og dette er en god kamp å lære av, sier Mohamed Salah til BT Sports skriver BBC.

Men Liverpool er likevel klare for kvartfinalen i Champions League, siden de vant 2–0 i Italia. Roberto Firmino og Mohamed Salah scoret i den første åttedelsfinalen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp tok på seg det hvite smilet etter kampen og knyttet neven triumferende mot hjemmefansen.

– Uten å spille briljant så hadde vi noen store sjanser. På to kamper, så er det helt greit at de vant en og at vi tok oss videre. Men vi kunne ha gjort det bedre mot en motstander som gjør livet ubehagelig, sier Klopp til BT Sports.

Også Andy Robertson klappet mot fansen da TV-kameraene zoomet inn. Champions League-drømmen lever.

For fjerde gang de siste fem årene har Liverpool vært blant de siste åtte lagene i Champions League.

– Alle vil vinne Champions League og Premier League, og vi skal kjempe for begge, så får vi se, sier Salah til BT Sports.

MÅL: Lautaro Martinez scoret etter 62 minutter på Anfield.

Liverpool var nære scoring mange ganger tirsdag kveld. Hjemmelaget hadde flere baller i treverket, først ved Joel Matip i 1. omgang og Mohamed Salah etter sidebytte, men i løpet av noen sekunder var det Alexis Sanchez som skulle stjele showet. Etter 62 minutter hadde han den målgivende pasningen til Lautaro Martinez, som vendte og skjøt ballen i det lengste hjørnet forbi Alisson.

Men før Sanchez var ferdig å juble, så gikk han inn i en takling med Fabinho og satte knottene i leggen på ham. Dermed var kampen over for den chilenske Inter-spilleren. Rødt og rett ut.

Etter 75 minutter traff Salah treverket nok en gang. Siktet til storscoreren var ikke helt fininnstilt.

På overtid hadde Luis Diaz en kjempesjanse til å utligne etter en kontring, men Vidal fikk blokkert for gjestene.

I 2008 møttes også disse lagene i kvartfinalen i Champions League. Da gikk Liverpool videre med 3–0 sammenlagt. I 1965 vant Inter 4–3 sammenlagt i semifinalen i UEFA-cupen.

Det er tre år siden Liverpool vant Champions League etter at de slo Tottenham i finalen. Året etter ble Bayern München mestere etter at de slo PSG. Chelsea slo Manchester City i finalen i fjor.