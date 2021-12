Fransk seier etter thrilleravslutning - Tarjei Bø på pallen

Ingen kunne true Emilien Jacquelin (26) under søndagens fellesstart på hjemmebane. Dermed fikk han sin revansj etter gårsdagens fadese, hvor han måtte ut i fem strafferunder.

VANT PÅ HJEMMEBANE: Emilien Jacquelin og Quentin Fillon Maillet var råsterke på hjemmebane.

Franskmannen ble dagens store helt i Annecy-Le Grand-Bornand. Etter å ha sprengt feltet allerede på den andre runden, holdt han på imponerende vis unna i front. Lagkamerat Quentin Fillon Maillet sørget for at det ble dobbelt fransk, foran Tarjei Bø.

– Det var akkurat dette jeg ønsket meg til jul. Det har vært en bra desember, sier Tarjei Bø til NRK.

For to år siden tapte han duellen mot lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen på oppløpet på samme stadion. Bø innrømmer at akkurat det var noe han tenkte på på sisterunden.

– Jeg sørget for at den luken ned til Vetle var så stor som mulig, slik at han ikke kunne ta meg igjen med de 90 kiloene sine i nedoverbakkene. Jeg fikk med meg at han var litt stiv, så da gikk jeg bare alt jeg hadde.

Lillebror Johannes skuffet, og ble nummer 20. Sturla Holm Lægreid fulgte på plassen bak.

NUMMER TRE: Tarjei Bø ble nummer tre i Annecy-Le Grand-Bornand.

De norske hang bra med fra start, og ut fra første skyting var det sesongens overraskelsesmann, Sivert Bakken, som gikk ut i front.

På den andre runden bestemte derimot spurtkanonen Emilien Jacquelin å sette fyr på feltet. Franskmannen rykket fra inn mot den andre skytingen, og med fullt hus kunne han fortsette i ensom majestet på den tredje runden.

Bakken pådro seg en strafferunde og havnet i gruppen bak, mens både Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid hadde god heng på teten. Ved passering ved sju kilometer var den norske duoen om lag 17 sekunder bak Jacquelin.

Johannes Thingnes Bø trøblet lenger bak i feltet etter å ha pådratt seg strafferunder på begge de liggende skytingene.

Mens «alle» i tet måtte ut i strafferunde på den tredje skytingen, leverte Vetle Sjåstad Christiansen fullt hus.

Inn mot den siste skytingen roet Jacquelin helt ned, og lot gruppen bak ta innpå.

På den siste skytingen avgjorde den franske spurteren med en superserie av de sjeldne. De norske trøblet mer, og ut ra standplass var det Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø som hadde en reel sjanse på pallplass av nordmennene.

Sistnevnte leverte en superrunde og gikk inn som nummer tre. Sjåstad Christiansen ble nummer fem. Sivert Bakken, som startet forrykende, ble nummer åtte.

Fillip Fjeld Andersen ble sist av de norske som nummer 30.