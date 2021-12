NHL sender trolig ikke spillere til OL: – Veldig trist

FÅR IKKE DRA: Edmonton Oilers’ Connor McDavid og resten av NHL-stjernene får ikke dra til OL Beijing i februar.

NHL og spillernes fagforening NHLPA skal ha bestemt at det ikke vil være med noen NHL-spillere i OL, melder The Athletic og ESPN.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Jeg skjønner jo problemene med coronaen. De er bekymret når det kommer til smitte og karantene. De er jo en privat aktør, så de kan ikke vente i flere uker, sier tidligere NHL-proff Espen «Shampo» Knutsen.

ESPN melder tirsdag at beslutningen vil bli offentliggjort i løpet av det neste døgnet. Avtalen skal gå på at ingen spillere vil få reise til OL i Beijing i februar.

– Jeg tror det er helt riktig av NHL å ikke sende spillerne til OL. Både helsemessig, men ikke minst for å beskytte ligaens inntekter. Rett før utbruddet av omikron lå ligaen an til å gå forbi omsetningen sin fra før covid-utbruddet, og spillerne ville være gjeldfrie ovenfor ligaen i 2024. Det er to år tidligere en antatt for ett år siden. Det siste tror jeg har vært en viktig faktor for NHLPA om hvorfor ting har snudd, men også usikkerheten rundt lengden på en eventuell karantene i Kina, sier VGs NHL-ekspert Roy Ulvmoen.

VELDIG TRIST: Espen «Shampo» Knutsen synes det er veldig trist at NHL-spillerne ikke får dratt til OL og representert landene sine.

Etter at NHL-spillerne heller ikke fikk dratt til OL i 2018 ble OL-deltagelse i 2022 og 2026 en del av den siste tariffavtalen for NHL. For de kommende olympiske lekene var deltagelsen avhengig av at grunnserien ikke var «betydelig påvirket» av utsettelser grunnet coronasmitte. Det har den nå blitt. 50 kamper har blitt utsatt, hvor 32 av dem er bare denne uken.

– Det er veldig trist. Alle vil spille OL, men om arbeidsgiveren kan gå dukken må man jo tenke på det også, sier «Shampo».

– Er corona bare en unnskyldning for at de ikke vil ta pause i ligaen?

– NHL ville aldri til Kina, men har lovet spillerne det. Så dette hadde nok lite å gjøre med unnskyldninger, svarer Ulvmoen.

HADDE IKKE KUNNE SPILT: Hadde Norge kvalifisert seg til OL kunne ikke vår største stjerne, Mats Zuccarello Aasen, spilt for Norge.

Ishockey er den mest sette sporten i vinter-OL og har enorm økonomisk betydning for de olympiske lekene. Uten spillerne fra verdens beste liga vil trolig TV-tallene bli påvirket - og gå ned.

– Det gjør nok dessverre det. I Nord-Amerika gikk seertallene ned ganske mye i 2018 (uten NHL) mot 2014 (Med NHL). Klokkeslettene kampene går på er heller ikke optimale for hverken Nord-Amerika eller Europa, sier Ulvmoen.

Vålerenga-legenden Espen «Shampo» Knutsen, ser heller ikke positivt på et OL uten de beste spillerne.

– Det er den største og viktigste sporten, så det er veldig trist at det blir litt sånn B-C-preget turnering, sier han.

Nå vil den planlagte OL-pausen trolig i stedet brukes til å komme à jour i NHL. OL i Beijing går fra 4. til 21. februar 2022.