Carlsen-rival coronasmittet - likevel blir det VM-spill

Hikaru Nakamura (34) trekker seg fra den siste dagen i VM i lynsjakk etter å ha testet positivt for coronaviruset. Spillet ble utsatt i én time - men startet rett etter kl. 15.00.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Da NRK ba Magnus Carlsen (31) om en kommentar til corona-situasjonen i mesterskapet, svarte han:

– Det får arrangørene ta seg av.

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) skrev på Twitter at starten på finaledagen i lynsjakk-VM var utsatt i en halvtime. Finaledagen skulle etter planen ha startet kl. 14.00. Magnus Carlsen var kl. 14.30 på plass i spillelokalet - iført munnbind. Så kom meldingen om at starten er utsatt ytterligere en halv time.

En av dommerne sa til NRK at de spillerne som har vært i nærkontakt med dem som har testet positivt, skulle hurtigtestes. Det er uklart om Magnus Carlsen måtte teste seg, selv om han møtte Nakamura i et parti tirsdag.

FIDE skriver at de sterkt oppfordrer alle til å bruke munnbind.

MØTTES PÅ TIRSDAG: Hikaru Nakamura (venstre) og Magnus Carlsen (høyre) spilte mot hverandre i det siste partiet i VM i hurtigsjakk på tirsdag. Ingen av dem brukte munnbind.

Det er ikke kjent hvilke andre spillere som har testet positivt. Nakamura skrev selv om coronasmitten på Twitter.

Han skriver at han ikke følte seg bra før hurtigsjakken, men at han testet seg da og var negativ. Han trengte å ta en ny prøve i forbindelse med at han skulle fly på fredag, og testet da positivt.

– Jeg kan ikke fullføre turneringen, og jeg er nå bekymret for alle motstanderne mine, skriver Nakamura.

Amerikaneren spilte mot Magnus Carlsen i det siste partiet under VM i hurtigsjakk tirsdag 28. desember, og TV-bildene viste at Nakamura hostet flere ganger under kampen mot Carlsen. De to håndhilste også flere ganger. NRKs programleder Ole Rolfsrud bemerket seg hostingen på sitt vis, og kalte amerikaneren «Hikaru Hostamura».

I lynsjakk hadde Nakamura etter første dag 8,5 av 12 mulige poeng og lå likt med Magnus Carlsen, halvannet poeng bak lederen Levon Aronjan, som hadde 10 poeng.

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) bekrefter på Twitter at flere spillere har testet positivt på coronaviruset, og at flere spillere derfor har måttet trekke seg fra turneringen. De skriver videre at motstanderne deres har blitt kontaktet, slik at de kan sjekke seg selv ytterligere.

Den norske sjakkspilleren Aryan Tari sier følgende til NRK om den positive testen til Nakamura:

– Helt sykt, ble skikkelig overrasket å høre det. Egentlig er det en katastrofe for turneringen. Jeg vet ikke om de han har spilt på må i karantene?

Tari mener smittevern har blitt greit ivaretatt under mesterskapet i den polske hovedstaden Warszawa.

– Men det er vanskelig når det er så mange spillere (150). Da er det ikke så rart at noen tester positivt. Jeg så at han ikke følte seg så bra før hurtigsjakken heller. Uansett hvor mye smittevern en har, så er det vanskelig å være 100 prosent sikker, sier Tari.

Nakamura skrev selv på Twitter tidligere torsdag at han var kritisk til at arrangøren ikke satt opp egne testfasiliteter, og at spillerne derfor ble stående i en lang kø til et offentlig testtilbud. Inderen Vidit Gujrathi, som står med 7,5 etter første dag, skriver på Twitter at han etter to timer i kø, måtte gå ut av køen for å rekke den første kampen. Starten har siden blitt utsatt.