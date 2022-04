Følg Norge - Kosovo direkte

Bøe Risa prøver å stikke gjennom til Hegerberg, men den blir for lang. Femmeter for Kosovo-keeper Kolgeci.

Innlegg mot Sævik på bakerste stolpe, men den blir noen meter for høy for den norske høyrekanten.

Thorisdottir slår oppover mot Graham Hansen, men den blir for lang for Barcelona-profilen. Renner ut til femmeter.

Den slovenske dommeren Tanja Subotic leder lagene ut på Release Arena! Godt med tilskuere, til tross for at det snør, blåser og er kaldt i Sandefjord.

