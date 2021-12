Stortalentet fikk sin første seriekamp fra start: – Ville betydd veldig mye å lykkes i Viking

Mens Zlatko Tripic var på tribunen sammen med Viking-supporterne, fikk en ny unggutt sjansen fra start i skadefraværet.

Simen Kvia-Egeskog fikk vise seg frem i 45 minutter i serieavslutningen mot Tromsø.

TROMSØ - VIKING 0–2

ALFHEIM STADION: – Det var veldig kjekt. Det var ganske tungt siden det er lenge siden jeg har spilt så mye, men jeg følte at jeg klarte meg fint.

Serieavslutningen mot Tromsø kommer Simen Kvia-Egeskog for alltid til å huske. 18-åringen fikk sin første eliteseriekamp fra start da han kom inn for Kevin Kabran og dannet spissduo med Veton Berisha i Vikings 3–5–2-formasjon.

Kvia-Egeskog fikk 45 minutter på banen før han ble byttet ut i pausen. Siden han fikk beskjed om å starte fredag, hadde han forberedt seg på denne anledningen.

– Det var veldig stort. Jeg måtte bare lade opp og være klar til å spille. Jeg kjente det litt ekstra på nervene, sier unggutten som trives aller best som venstrekant.

Innholdsrikt halvår

Dette året har han stort sett fått kamptrening i 3. divisjon for Viking 2, der han scoret tre mål på sju kamper - samtidig som han jevnlig har trent med førstelaget siden mars.

25. juni var han med i kamptroppen for aller første gang da Sarpsborg 08 ble slått 2–1 på bortebane, og drøye to uker senere kom debuten da han ble byttet inn hjemme mot Strømsgodset. Før søndagens kamp hadde angrepsspilleren bare startet cupkampen mot Djerv 1919.

Bjarte Lunde Aarsheim har tidligere gitt unggutten gode skussmål, som nå også får lovord fra Vikings toppscorer.

– Han er en veldig spennende spiller med gode offensive kvaliteter. Han må bare jobbe hardt, sier Berisha om det lovende talentet.

Kvia-Egeskog, som er barnebarnet til den avdøde Viking-legenden Svein Kia, mener han nå etter hvert takler nivået bedre på treningene sammen med seniorene.

– Det ville ha betydd veldig mye å lykkes i Viking. Jeg føler kanskje litt ekstra press med tanke på at morfar spilte i Viking, men samtidig er det en bonus, sier han.

Lagkameratene inspirerer

Han har denne sesongen fått se både Sebastian Sebulonsen (Mjøndalen) og Harald Nilsen Tangen (Åsane) få deres store gjennombrudd etter utlån for mer spilletid.

Foreløpig er det ikke blitt diskutert om 18-åringen skal gjøre det samme, men han sier han er åpen for det.

– Jeg ønsker å være i Viking, men hvis det skal til for å kjempe til seg en plass gjør jeg det. De (Sebulonsen og Nilsen Tangen) har vist at det finnes forskjellige veier. Jeg tenker at sjansen vil komme om jeg står på og jobber hardt.

Og at det gror godt i Viking om dagen, er det liten tvil om. Nylig ble klubben 16-åringer norgesmester for begge kjønn, og på tampen av søndagens oppgjør fikk også Heine Åsen Larsen og Sebastian Sørlie sin debut da de ble byttet inn.