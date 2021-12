Nærbø mister strategen til storlaget Elverum

Nærbøs strateg, Andreas Horst Haugseng, har signert toårig kontrakt med Norges mesterlag, Elverum Håndballklubb, fra sesongen 2022/23.

Andreas Horst Haugseng har styrt spillet for Nærbø i flere sesonger. Fra 22/23 spiller han for mesterlaget Elverum.

– Jeg har hatt kontakt med Elverum ganske lenge, og følte nå at det var på tide å prøve noe nytt, forteller 23-åringen Andreas Horst Haugseng til Aftenbladet.

Han er sønn av trener Rune Haugseng og søskenbarn til jevngamle Rassin og ett år yngre Tord Haugseng.

Sammen med en hel årsklasse i Nærbø har han vunnet junior-NM to ganger, og i fjor vinter spilte det unge laget seg helt til finalen for seniorer. Der var det nettopp Elverum som ble for sterke.

I inneværende sesong har laget tatt nye steg og er blant annet videre til fjerde runde i EHF European cup, og spiller mot rumenske CSM Focsani midt i februar.

– Det er med blanda følelser jeg forlater Nærbø, men når mesterligalaget Elverum vil ha meg med, kjenner jeg at jeg må ta den muligheten, sier Horst Haugseng.

Elverum hentet venstrekanten Sindre Heldal fra Nærbø før denne sesong. Heldal har gjort det meget godt, samtidig har John Thue vokst fram som en fullgod erstatter for Nærbø som med unntak av suverene Elverum, kjemper helt i toppen av eliteserien.

– Slik blir det også når jeg drar. Jeg er helt sikker på at andre fyller plassen, og har stor tro på de mange ungdommene som følger etter, tenker Andreas Horst Haugseng.

Nærbøs egen Henning Lea Knutsen som for tiden er innlånt fra Sandnes HK, kan gjerne bli erstatteren. Danske Lasse Hamann-Boeriths er også aktuell i Horst Haugsengs posisjon som midtback. Dansken ble hentet til Nærbø for ett år siden, men er først nå klar for spill etter skade.

