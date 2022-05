Kristoff vant overlegent på hjemmebane: – Det var deilig

Alexander Kristoff var best i spurten og vant den siste etappen av årets Tour of Norway i Stavanger. Belgiske Remco Evenepoel vant rittet sammenlagt.

Alexander Kristoff vant den 6. og siste etappe av Tour of Norway i hjembyen Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB

Tobias Halland Johannessen ble beste norske rytter i sammendraget under årets Tour of Norway. Foto: Carina Johansen / NTB

– Det var deilig. Jeg ville ikke vente i dag som sist, og startet tidlig i dag. Det ble litt knuffing i spurten mot Mads (Pedersen), men jeg fikk overtaket til slutt og fikk valgt en god linje, sa Kristoff til TV 2 etter målgang.

Dagens triumf var 34-åringens 84. seier i karrieren, og hans niende i Tour of Norway. Søndagens seier var også den første norske i årets ritt.

– Jeg er veldig glad jeg klarte å ta det i dag. Jeg har jo som mål å ta 100 proffseiere før jeg legger opp, sa Kristoff.

Britiske Ethan Vernon rullet inn som toer, mens Mads Pedersen fra Danmark tok 3.-plassen. Evenepoel vant sammenlagt, mens hjemmehåpet Tobias Halland Johannessen holdt på fjerdeplassen i sammendraget.

Siste norske triumf i rittet sørget Kristoff for tilbake i 2019. Edvald Boasson Hagen har flest sammenlagtseire i touren med tre (2012, 2013 og 2017).

Massevelt

6. etappe av Tour of Norway var på 149 kilometer med start og målgang i Kristoffs hjemby. Før avslutningen ledet Evenepoel med nesten minuttet sammenlagt, og sammenlagtseieren hadde han ingen problemer med å tråkke inn søndag.

Den siste etappen var tilnærmet paddeflat, men det gikk likevel flere brudd underveis. Det ble også dramatikk underveis. Med litt over 50 kilometer igjen av etappen oppsto det en stygg massevelt.

Der ble spesielt Uno-X-laget og Halland Johannessen rammet, men de norske rytterne kom seg fort opp på sykkelen.

Overlegen Kristoff

Først sju kilometer før mål samlet feltet seg. Der var nordmennene godt plassert. Med seks kilometer til mål forsøkte flere grupper med ryttere å komme seg fri, men dårlig samarbeid gjorde at de raskt ble hentet av hovedfeltet.

Samtidig kjørte det norske profflaget Uno-X opp sin sammenlagtkandidat Johannessen, tett fulgt av veteranen Kristoff. Etappen ble avgjort i en massespurt, hvor 34-åringen var best og vant med god margin.

Halland Johannessen havnet utenfor topp ti og var skuffet etter etappen.

– Det går greit, jeg er litt stiv i kroppen, sa han etter målgang.

22-åringen var klart best av de norske i årets ritt men en etappeseier ble det aldri. To annenplasser og én tredjeplass ble fasit til slutt for Halland Johannessen.