Følg Sverige-Norge direkte

Norge kontrer, men det går hakket for tregt. Svenskene kommer seg i posisjon, og da tetter det seg til for Moi som får ballen til venstre. Drar seg innover, men finner ingen bane for skudd. Mister til slutt ballen.

Halve Friends Arena tror Claesson har banket ballen i nettet! Fasiten er at den knallharde kula stryker på utsiden av stolpen, og spretter tilbake i nettet via reklameskiltene. Lett å bli lurt!

Birger Meling mater ballen inn i feltet, og den får en styring via et svensk bein. Der er Olsen heldig med at den går utenfor!

