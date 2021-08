OL-gull til Jakob Ingebrigtsen

TOKYO (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) hadde en fantastisk spurt og tok OL-gullet på 1500 meter. Timothy Cheruiyot (25) klarte ikke å svare og måtte gi tapt for nordmannen for første gang.

OL-VINNER: Jakob Ingebrigtsen inn som olympisk mester på 1500 meter. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vinnertiden ble 3,28,32.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen hulket av glede på tribunen.

– Det lå i kortene. Jakob har tatt steg hele veien, og da er ikke lenger Timothy Cheruiyot god nok, sier Vebjørn Rodal som NRK-ekspert på direkten.

– Åh, det var lett, sier Jakob Ingebrigtsen inn i TV-kameraet like etter målgang.

Tiden er også en ny olympisk rekord og en forbedring av hans egen personlige rekord (og europeiske rekord) med 36 hundredeler.

Cheruiyot ble nummer to, mens britiske Josh Kerr tok tredjeplassen.

Jeg står her i mine egne tanker og tror mål er der, men så ser jeg at han går og skjønner at mål er der. Det er litt mye, sier Gjert Ingebrigtsen etter løpet.

– Europeisk rekord, familierekord, Sandnes Idrettslag-rekord, og olympisk rekord og 20 år gammel, oppsummer Gjert Ingebrigtsen.

Nordmannen gikk rundt hele feltet og i ledelsen etter 200 meter. På den andre runden skrudde Timothy Cheruiyot opp tempoet og overtok teten.

På den siste runden var det disse to det sto om. Timothy Cheruiyot hadde ledelsen, men Ingebrigtsen fulgte rett bak ham. På slutten hadde kenyaneren ingen muligheter til å følge Sandnes-karen.

Det var store forventinger til 20-åringen, som på forhånd hadde årets tredje beste tid på distansen.

I VM i Doha i 2019 ble Jakob Ingebrigtsen nummer fire på 1500 meter - og var ekstremt skuffet over det.. Året før tok han EM-gull både på denne distansen og på 5000 meter. I OL gjør tidsplanen det umulig å kombinere 1500 og 5000 meter.

Karsten Warholm tok tidligere i OL gull på 400 meter hekk. Før det hadde ikke Norge tatt medalje i løpsøvelser i OL siden Vebjørn Rodal vant 800 meter i 1996.

Les også Henrik om Jakobs gullsjanse: – Cheruiyot så preget ut

Matthew Centrowitz Jr. sørget for amerikansk seier på 1500 meter i Rio i 2016. I London fire år tidligere vant Taoufik Makhloufi fra Algerie. Siste europeiske seier kom da Fermín Cacho vant på hjemmebane i Barcelona for 29 år siden.

World Athletics-president Sebastian Coe vant 1500 meter i 1980 og 1984.

Jakob Ingebrigtsen hadde før OL-finalen årets tredje beste tid på 1500 meter - 3,29,25. Timothy Cheruiyot var best med 3,28,28 - begge fra Monaco for én måned siden.

Jakob er den første Ingebrigtsen’er i en OL-finale siden 2012. Den gang endte en 21 år gammel Henrik Ingebrigtsen på 5. plass i finalen i London. I Rio de Janeiro, fire år senere, sa det stopp i semifinalen for Henrik. Filip Ingebrigtsen ble da disket i forsøket.