Mané fikk strafferevansje og sendte Senegal til Afrika-tittelen

(Senegal – Egypt 0–0, 4–2 på straffer) Sadio Mané (29) bommet på straffe i ordinær tid, men levnet ingen tvil da han skulle avgjøre Afrikamesterskapet fra 11 meter.

BRØLENDE LØVER: Her feirer Senegal-spillerne under troféløftingen etter finaleseieren over Egypt i Afrikamesterskapet.

Publisert: Publisert: I går 22:45

Etter en dramatisk straffesparkkonkurranse vil Liverpool-offensiven stå igjen som symbolet på Senegals første tittel i Afrikamesterskapet noensinne.

Men over to timer før Mané banket inn det femte og siste straffesparket for Senegal, kunne historien blitt motsatt i «Liverpool-finalen», der klubbkameraten Mohamed Salah og hans Egypt var motstandere.

For allerede etter seks minutters spill i ordinær tid fikk Mané sjansen fra straffemerket. Den tidligere Tromsø-backen Saliou Ciss svevde fra sin oppasser med et elegant touch og ble lagt i bakken.

Mellom Mané og målet sto det som skulle bli finalens hovedperson lenge: Egypt-keeper Gabaski. Etter tilsynelatende å ha fått Mané-tips fra Mohamed Salah i forkant, parerte Egypts veterankomet kraftstraffen fra Mané.

TROFÉKONGEN: Sadio Mané poserer med trofeet i forkant av utdelingen i Kamerun søndag.

Bommen skulle jage Mané helt frem til straffesparkkonkurransen etter en målløs finale på Stade d'Olembé i Kameruns hovedstad Yaoundé.

Egypt-keeperen – som startet mesterskapet som reserve og fikk spilletid først fra 8-delsfinalen – fortsatte storspillet. Blant annet hadde han tre avgjørende redninger i ekstraomgangene.

I motsatt ende har Egypt vært langt fra like potente – til tross for kobragiftige Mohamed Salah i angrepet. Fra tribunen så lagets suspenderte landslagssjef Carlos Queiroz at nordafrikanerne spilte 0–0 for tredje gang i sluttspillet og ender på bare fire mål på syv kamper i turneringen.

Etter å ha vunnet både den målløse 8-delsfinalen mot Elfenbenskysten og den like scoringstomme semifinalen mot forhåndsfavoritten Kamerun på nettopp straffesparkkonkurranse, burde Egypt-tegnene være gode før avslutningen av årets Afrikamesterskap.

Men selv ikke Gabaski – som kastet seg riktig på straffe etter straffe og reddet den tredje fra Senegal – greide å vinne på egenhånd. Istedet banket Egypts Mohamed Abdelmonem ballen stolpe-ut, deretter reddet Senegals Chelsea-burvokter Edouard Mendy forsøket fra Mohanad Lasheen.

Det betød samtidig at han la opp til smash for Sadio Mané. Den tok Liverpool-vingen godt vare på og banket inn gullmålet, denne gangen på velplassert vis nede ved stolpen.

PS! Dette er Afrikamesterskapet for 2021, som på grunn av coronapandemien er blitt avholdt først i 2022.

NEDTUR: Egypt har scoret bare fire mål på hele mesterskapet. Lagets store stjerne Mohamed Salah depper etter finaletapet mot Senegal.