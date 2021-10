Anders Rettedal Skjæveland i scoringshumør mot Vardeneset 2

Anders Rettedal Skjæveland førte an med to av målene i 7-3-seieren over Vardeneset 2 i G16 2. divisjon. Vardeneset 2 avga poeng for første gang siden 12. september.

