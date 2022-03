Maktdemonstrasjon: Johaug knuste konkurrentene i sitt siste individuelle verdenscuprenn

FALUN/OSLO (VG) For 15 år siden debuterte hun i verdenscupen med en 8. plass på 10 kilometer klassisk. I sitt siste individuelle renn, 10 kilometer fristil, var Therese Johaug suveren.

SUVEREN: Ingen kunne tukte Therese Johaug i sitt siste individuelle renn i verdenscupen.

Inn på intime Lugnet stadion i Falun seilet Johaug inn til sin 82. seier i verdenscupen og sin aller siste i et individuelt renn.

– Nå begynner jeg å grine igjen. Det er jo fantastisk. Men jeg gikk å tenkte på det ute i løypa her: Det her er «tullåt». At jeg skal gi meg nå. Jeg vet at det er det rette, men det er fælt og trist, sier Johaug til TV 3.

Som sist startende ble søndagens 10 kilometeren for en parademarsj å regne for skidronningen.

Etter å ha vært noen små sekunder bak det svenske stjerneskuddet Jonna Sundling på de to første passeringspunktene, giret Johaug om og utklasset konkurrentene.

Ved 4,3 kilometer skilte det 14 sekunder ned til nærmeste forfølger. To kilometer senere var luken på 17 sekunder.

Så gjorde klokket et byks og ved 7,7 kilometer ledet 33-åringen med hele 30 sekunder. Med 900 meter igjen hadde luken økt med ytterligere fem sekunder.

På oppløpet kunne hun tatt seg tid til å hilse på alt og alle, men Johaug stormet i mål, 36 sekunder foran Jonna Sundling som ble nummer to og Jessica Diggins som ble nummer tre.

Over anlegget i målområdet runget Åge Aleksandersen med låten «Min dag».

– Jeg synes jo det er kjempegøy, og det gir meg veldig mye, men jeg sitter med en veldig god følelse når jeg gir meg nå. Med at jeg har prestert det jeg har gjort og på en måte avsluttet sesongen slik jeg har gjort, sier en rørt Johaug.

LUGNET: Inn på Lugnet stadion seilet Johaug inn til seier på 15 kilometeren i fristil.

Hennes første seier i verdenscupen kom på en etappe i 2009 utgaven av Tour de Ski. Verdenscupen sammenlagt har hun vunnet tre ganger, det samme med Tour de Ski. I OL og VM har det blitt til sammen 25 medaljer. 18 av dem gull.

– Jeg har vært lenge i gamet. Jeg startet jo som veldig ung, i forhold til kanskje mange andre. Så derfor kjenner man og på at man har fått oppleve vanvittig mye. Jeg har vært utrolig heldig som har fått holde på med det jeg trives aller best med, sier Johaug til TV 3.