Amerikansk friidrettsmagasin: Jakob Ingebrigtsen verdens femte beste

Jakob Ingebrigtsen (22) er av «friidrettsbibelen» Track and Field News stemt frem som verdens femte beste friidrettsutøver i 2022 - og nær selvsagt som den beste på 1500 og 5000 meter.

REVANSJE: Jakob Ingebrigtsen (22) ble «bare» nummer to på 1500 meter i VM-finalen i Eugene, men tok revansje på 5000-meteren (bildet). Han vant deretter to EM-gull og 1500-finalen i Diamond League.

Det amerikanske månedsmagasinet (papir) ble grunnlagt allerede i 1948. Det har høy anerkjennelse i friidrettsverdenen og den siste utgaven er i sin helhet viet kåringen av årets mannlige og kvinnelige utøver for 2022.

Også årets beste utøvere i alle friidrettens øvelser blir rangert i friidrettens «bibel». Det er 63. gang Track and Field News kårer «Årets mannlige utøver», i form av en avstemning blant 31 internasjonale friidrettseksperter - etter en rangeringsskala 1 til 10.

Sveriges USA-fødte stavhopper Mondo Duplantis (23) har fått 28 av 31 «førstestemmer» og topper selvsagt mennenes kåring.

Norske Sondre Guttormsen (23) - som ble nummer to i Diamond League-finalen bak Duplantis - er stemt frem som årets femte beste stavhopper, bak Duplantis, Chris Nielsen (USA), EJ Obiena (Filippinene) og Thiago Braz (Brasil). Hans landsmann Pål Haugen Lillefosse (21) er nummer 10 på listen.

Bergenseren vant bronsemedaljen i friidretts-EM, er plassert som nummer 60 på VGs Topp 100-liste 2022 (Guttormsen utenfor 100-listen) og ble tildelt «Årets gjennombrudd» under Olympiatoppens og NRKs Idrettsgallaen sist helg.

«Årets kvinnelige utøver» er kåret for 48. gang av Track and Field News. USAs verdensrekordholder (50,68 i VM), Sydney McLaughlin-Levrone (23), har fått 27 av 31 «førstestemmer» og er en like overlegen vinner av kvinnekåringen som Duplantis av herrekåringen.

Fakta Ingebrigtsen og Duplantis delte Årets beste i Europa Verdensrekordholderne Sydney McLaughlin-Levrone og Mondo Duplantis ble også kåret til Årets utøver av World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet). Jakob Ingebrigtsen var blant de fem mannlige finalistene. Jakob Ingebrigtsen og Mondo Duplantis delte utmerkelsen Årets utøver da Det europeiske friidrettsforbundet i oktober delte ut sine priser for 2022. Det var første gang i historien at prisen ble delt mellom to utøvere. Nederlands suverene - i Europa - 400 meter og 400 meter hekk-løper Femke Bol (22) ble tildelt prisen Årets kvinnelige utøver. Hun vant tre EM-gull i München, de to individuelle øvelsene og 4x400 meter stafett for Nederland. Les mer

Tre av ekspertene har henholdsvis gitt Jakob Ingebrigtsen sin første-, andre- og tredjestemme. 15 mener han er årets fjerde (7) og femte (8) beste friidrettsutøver. Femteplassen totalt, bak Duplantis, Alison dos Santos, Brasil (400 m hekk), Eliud Kipchoge, Kenya (maraton) og Noah Lyles, USA (200 m), begrunnes slik:

«Enda en gang det yngste av våre topp 10 (...) Ingebrigtsen gjorde det igjen stort («a big splash») på både 1500/mile og 5000 meter, som gjorde ham fortjent til å bli nummer en på begge distansene. Det nordiske esset ble slått i årets viktigste 1500 meter (VM), men gjorde opp for det ved å vinne sine fem andre løp (1500 m) og ende som nummer seks på tidenes beste-liste for en mile (1609 meter) (...).

Jakob Ingebrigtsen er altså også vinner av Track and Field News sin avstemning for 1500 m/mile og 5000 meter, foran Jake Wightman - hans overmann på 1500 meter i VM-finalen - og Nicholas Kipkorir på 5000 meter.

Han er nummer to - bak Manchester Citys Erling Braut Haaland - på VGs Topp 100-liste for 2022. Han ble kåret til Årets idrettsnavn 2022 av norske sportsjournalister. Under Idrettsgallaen fikk han prisen for Årets mannlige utøver.

Karsten Warholm var femte beste 400 meter hekk-løper i 2022, ifølge avstemningen.

Norges OL-gullvinner og verdensrekordholder (45,94) ble skadet i sesongdebuten og rakk så vidt friidretts-VM i Eugene, der han endte på 7. plass i finalen - som «Årets mannlige langhekkløper» Alison dos Santos vant. Brasilianeren, som tok bronsemedaljen i Tokyo-OL i 2021, vant også Diamond League-finalen og løp tre ganger under 47 sekunder.

Karoline Bjerkeli Grøvdal er ifølge Track and Fields News fjorårets niende beste kvinnelige 5000-meterløper. Hun kom på 8. plass i VM-finalen på distansen. For en måned siden vant hun - i likhet med Jakob Ingebrigtsen - terreng-EM i Italia.

Eivind Henriksen er rangert som nummer fire i verden i sin øvelse, bak Wojciech Nowicki (Polen, VM-sølvvinner), Pawel Fajdek (V-gullvinner, Polen) og Bence Halasz (Ungarn). Sleggekasteren, som vant OL-sølvmedaljen i Tokyo, vant bronsemedaljen i 2022-VM. En måned senere vant han den i friidretts-EM i München.