Håndball­talentet Kristian Rosten (23) sto frem som trans­person: – Mobilen eksplo­derte

For få år siden var Kristina et av landets største håndballtalenter, og skjulte at han var transmann. Nå forteller Kristian Rosten (23) om tiden etter at han fortalte sin historie i VG.

ÅPEN: Kristian Rosten fortalte sin historie i VG, og åpenheten hans er blitt veldig positivt mottatt.

– Det har vært kun positivt! Mobilen eksploderte med en gang det ble publisert, sier Kristian til VG.

Artikkelen om håndballtalentets hemmelighet ble publisert 24. september, og har også stått på trykk i VG Helg 8. oktober i tillegg til at den har blitt delt på VGs Snapchat-kanal.

Kristian ønsket å fortelle sin historie for å nå frem til flest mulig mennesker for å være det forbildet han selv manglet som usikker tenåring.

– Transpersoner har tatt kontakt og understreket viktigheten av at min historie kom ut. Jeg har fått høre at dette har gitt dem bedre selvtillit og krefter til å «stå i det», sier Kristian.

LARVIK-TALENT: Kristina Rosten var en del av Larviks A-lag som 17-åring.

Han forteller at gamle, og relativt ferske, bekjente har tatt kontakt – både ansikt til ansikt og via meldinger og telefonsamtaler. For ham helt ukjente personer har også gitt svært positiv respons når han har møtt dem på gata.

– Responsen har som sagt vært enorm, sier Kristian fornøyd.

Ble syk

Selv hadde han svært få å identifisere seg med, men i 2018 sto den svenske håndballspilleren Loui Sand frem som transmann. For Rosten var det ekstremt viktig for å finne veien ut av hemmeligholdet som gjorde ham fysisk og psykisk syk.

Nå setter han veldig pris på reaksjonene han har fått fra transmiljøet.

– Jeg har fått nye kontakter der, og det er noe av det aller fineste jeg har opplevd den siste tiden. Det har absolutt vært veldig viktig og riktig for meg å fortelle denne historien, sier Kristian.

FRI-LEDER: Inge Alexander Gjestvang er meget glad for at historier som den til Kristian Rosten blir kjent.

Inge Alexander Gjestvang er leder i FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), og han understreker hvor positivt det er at Kristians historie kommer frem.

– Det er utrolig viktig med forbilder og folk som opplever idrettsglede uansett hvem de er. Det blir ofte for mye fokus på negative historier, og det sender signaler om hvem som har tilgang til å drive med idrett og ikke, mener Gjestvang.

Rostens historie er ekstra spesiell ettersom han var et stort idrettstalent, men Gjestvang er klar på at åpenheten kan ha stor verdi for veldig mange likevel:

– Transpersoner i toppidrett er en promille av en minoritet. Kristian sin historie er viktig og kan stå til inspirasjon for alle, ikke bare for folk som Kristian. Det er også positivt at historien til menn som Kristian får oppmerksomhet, da det ofte kun blir et ensartet negativt fokus på transkvinner i idrett, og menn blir ofte glemt.

Fakta Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22. Mental Helse chat: sidetmedord.no. Døgnåpen tjeneste. Kirkens SOS: soschat.no. Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00). Les mer