Mørk trodde ikke på EM-gull: – Trodde dere på gull, liksom?

LJUBLJANA (VG) (Danmark – Norge 25–27) Norges toppscorer i EM-finalen, Nora Mørk (31), hadde ikke tro på norsk gull før mesterskapet.

fullskjerm neste RÅSTERK TRIO: Henny Reistad, Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal jubler etter finaleseieren. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Nei, det hadde jeg ikke.

Det svarte Mørk på Viaplays spørsmål om hun hadde troen på EM-gull – etter å nettopp ha sikret det.

Overfor VG utdyper stjernespilleren, som scoret åtte mål i EM-finalen mot Danmark:

– Med syv debutanter, trodde dere på gull liksom? spør Mørk tilbake på VGs spørsmål.

– Det er ikke gitt at det går, selv om vi visste at det kunne skje. Men det er en sinnssyk oppgave å ta på seg. Sykt deilig at vi får det til, legger hun til.

Mørk ble kåret til finalens beste spiller. Hun har også en uttelling på straffekast på enorme 96,6 prosent (28 mål på 29 forsøk) etter åtte kamper.

Hun er dypt imponert over hvordan mesterskapsdebutantene presterte i løpet av EM-et i Slovenia. Marie Davidsen, Thale Rushfeldt Deila, Ragnhild Valle Dahl, Kristina Sirum Novak, Anne Cecilie Høgseth, Sunniva Næs Andersen og Anniken Wollik var alle med for første gang i Ljubljana.

– Fantastisk. Vi har noen enere der. I dag var det en slitsom kamp, men det ble en fortjent seier til slutt.

Norge tok ikke ledelsen i finalen før det var spilt 53 minutter i kampen, og leverte en kruttsterk snuoperasjon mot danskene. De norske jentene lå på det meste under med fem mål mot danskene.

– Hun fikk vel troen (på EM-gull) etter hvert, smiler landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG.

Kaptein Stine Bredal Oftedal sier at hun var fullt klar over at Mørk ikke hadde troen på gullet, som ble Norges niende i EM.

– Det betyr jo ikke at du ikke går inn i mesterskapet og ikke prøver å vinne, sier Norges kaptein til VG.

– Det har vært mange utskiftninger, og det er mange faktorer som spiller inn. Vi står opp som bare det, og de nye har kommet inn på en kjempefin måte. Da er det jo desto mer imponerende at vi tar det, gliser Oftedal.