Hovland i tetkampen i storturnering etter ellevill avslutning: – Tjener masse slag

Viktor Hovland (25) så ut til å gå mot en runde helt på det jevne på dag tre av storturneringen The Memorial, men golfstjernen leverte en strålende avslutning med et birdie-kjør.

Fredrik Schjesvold, VG Sportsjournalist. Kontakt meg gjerne på e-post eller 469 34 519 for tips og innspill.

Kopier lenke

Kopier lenke

Runden pågår.

Før søndagens avslutningsrunde er den norske golfstjernen fem slag under par. Hovland ligger i skrivende stund på fjerdeplass.

Nordmannen er ett slag bak ledende David Lipsky, Rory Mcllroy og Kim Si-woo.

Men det så ikke så lyst ut da det gjensto fire hull for Hovland, som på tidspunktet var to slag under par – samme posisjon han startet dag tre fra.

– Det var mye opp og ned, sier Hovland til Discovery.

Først leverte han en sterk birdie på hull 15 (par 5), men «sterk» er bare forbokstaven på det påfølgende hullet.

Se det utrolige slaget til Hovland øverst i saken.

ONLY IN OHIO: The Memorial spilles i Ohio i USA.

Hovlands utslag endte i bunkeren, men det medførte ingen problemer for den norske superstjernen. Fra sanden – 14 meter fra hullet – chippet han rett i koppen. Det var nordmannens femte birdie for dagen.

– Melder seg på her, utbrøt en sedvanlig entusiastisk Discovery-kommentator Per Haugsrud.

– Det er ikke lett det hullet der. Tjener masse slag på feltet da. Har puttet bra denne uken, de siste tre ukene egentlig, sier den glisende hovedpersonen.

Det ble birdie også på hull 17. Han scorer i toppsjiktet denne helgen når det kommer til putting.

– Føler jeg har slått bedre de siste ukene. Jeg klarer å redde meg rundt green. Det er dritkult, sier Hovland.

Søndag skal han spille for seieren i The Memorial.

– Det kommer til å være en tøff dag i morgen. Greenen blir jo ikke noe mykere og sola steiker.

Viktor Hovland lå på –2 før lørdagen, men det endret seg raskt med bogey på det første hullet. Det gikk litt tid før han begynte med et lite birdie-kjør.

Se denne følsomme varianten fra dag to:

På hull fem og seks spilte Hovland seg opp til −3, men hullet etter ble det bogey på et par 5-hull. Det kom imidlertid raskt en ny birdie fra Oslomannen på hull ni.

Lørdagens tredje bogey var et faktum på hull 12, og han var dermed tilbake på –2.

Hovland fikk lørdagens fjerde birdie da han leverte et meget godt utslag på hull 15 (par 5). Det var mulighet for eagle, men han ga seg selv en flott birdie-sjanse, som han tok vare på.

LEDER: David Lipsky er på –6 og leder The Memorial sammen med Rory Mcllroy og Kim Si-woo.

Hullet etter kom en av lørdagens større prestasjoner, da han sikret birdie fra bunkeren på sitt tredje siste hull.

Hovland stoppet ikke.

En tredje strake birdie kom på hull 17 etter en meget god putt.

Birdie-kjøret stoppet til slutt. Han leverte en særdeles sterk putt fra 22 meter for birdie, men ballen stoppet da det kun var noen titalls centimeter igjen.

Nordmannen avsluttet altså med par på hull 18.

Se turneringen på Eurosport Norge og discovery+.