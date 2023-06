Haaland festet i gulldress med Isabel: – Jeg holder meg unna

ULLEVAAL STADION (VG) Erling Braut Haaland (22) feiret Manchester Citys «Treble» i gulldress fra luksusmerket Dolce & Gabbana. Sammen med ham var Isabel Haugseng Johansen (18).

ANKOM SAMMEN: Erling Braut Haaland og Isabel Haugseng Johansen ankom Manchester Citys fest sammen natt til tirsdag.

I natt feiret Erling Braut Haaland sesongens tre pokaler sammen med resten av Manchester City-spillerne. I dag ankommer han Norge og slutter seg til resten av landslaget.

– Jeg vet ikke hvor mye cola, solo eller øl han har drukket, sier landslagssjef Ståle Solbakken på tirsdagens pressetreff.

– Det er viktig at han har fått rast fra seg, at han har fått gjort unna euforien. Da må han få lov til å slappe av litt i 48 timer, eller hvor lenge det var, fortsetter Solbakken, som ikke legger seg borti Haalands City-festing.

– Jeg holder meg unna til han er her, sier landslagssjefen.

Allerede lørdag venter en viktig kamp for Haaland og Norge – mot Skottland i EM-kvalifiseringen på Ullevaal.

– Det blir ikke sånn at jeg går inn på rommet hans og holder en sånn Al Pacino-tale nå for å få ham i gang til lørdag. Det handler om sunn fornuft. Hvile, søvn og taktisk trening. Jeg må ha respekt for at vi kanskje må legge en litt annen vri inn mot lørdagen enn med en annen spiller, med tanke på hva han har vært gjennom, sier Solbakken.

ANKOM SAMMEN: Erling Braut Haaland og Isabel Haugseng Johansen ankom festen sammen. Foto: STFA / Backgrid UK

Spillere og trenerapparatet til City ankom festen i Manchester sammen med sine nærmeste. Haaland tok med seg Isabel Haugseng Johansen, som han også feiret Premier League-tittelen med.

Haugseng Johansen er også fra Bryne, og har blitt sett sammen Haaland og hans familie i en lengre periode. Internasjonale medier, som Marca og Daily Mail påstår at de to er kjærester.

På tirsdagens pressetreff fikk flere av de norske landslagsspillerne se gulldressen Haaland gikk med natt til tirsdag.

– Det er motsatt av det jeg ville gått med, men han kler det han, sier Borussia Dortmund-spiller Julian Ryerson til VG.

– Det er Erling sin stil, og jeg hyller det, sa Kristian Thorstvedt.

I mai i fjor la Haaland ut et bilde av at han var på vei til Monaco. I privatflyet satt han i en stripete treningsdress.

– Det er bedre enn i fjor. Så det går fremover, sier Solbakken til VG, da han fikk se gulldressen.

PARADE: Erling Braut Haaland feiret med resten av laget på toppen av bussen som kjørte gjennom Manchester på mandag.

Manchester City vant Champions League-finalen mot Inter på lørdag, og sikret med det «The treble», etter at de også har vunnet Premier League og FA-cupen.

Under paradefeiringen i Manchester feiret Erling Braut Haaland i bar overkropp på toppen av bussen som kjørte gjennom sentrum. Etter hvert fikk han altså skiftet til gulldressen fra Dolce & Gabbana.